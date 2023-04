Preslávili ho nekonečné SÚDY s JANKOVSKOU. Ondrej JANÍČEK definitívne VSTUPUJE do politiky

Možno by ho dnes na Slovensku nikto nepoznal. Nepríjemná dávna minulosť, počas ktorej skončil ako nevinný v base kvôli rozhodnutiu bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, to ale celé zmenila. Podnikateľovi Ondrejovi Janíčekovi sa začalo dariť v právnych sporoch spojených s minulosťou, a teraz sa rozhodol pre to, čo avizoval po náprave krivdy - založil stranu "Karma" a hodlá s ňou uspieť vo voľbách.