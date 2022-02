V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 si už hneď na začiatku poriadne skočili do vlasov predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) a podpredseda Výboru pre európske záležitosti Peter Kmec (Hlas-SD). Konflikt sa medzi politikmi vyhrotil po tom, ako sa mali vyjadriť k napätej situácii na Ukrajine.

Kmec zdôraznil, že o európskej bezpečnosti by mali rozhodovať Európania. Súčasne rázne odmietol delenia Slovenska na proruské a proamerické. Kmec vyčítal Krúpovi, že v prípade Ukrajiny presadzuje riešenia z minulosti, kedy na základe vykonštruovaných dôkazov sa zaútočilo na Irak, Afganistan, Sýriu, či Lýbiu. „Toto chcete dosiahnúť na Ukrajine?“ pýtal sa Krúpu Kmec. Poslanec OĽaNO sa následne tak rozčúlil, že si začal robiť neslušné poznámky na oponenta. „O čom to hovorí? O čom to splieta ten panák,“ povedal Krúpa podráždne.

Kmec následne vytýkal Krúpovi, že postojom, ktorý zastáva, chcú vtiahnúť Ukrajinu do občianskej vojny. Poslanec Hlasu si zároveň myslí, že Krúpa len eskaluje napätie vyhláseniami, že 16. februára sa chystý Rusku zaútočiť na Ukrajinu. Následne Krúpa zareagoval slovami, že ruský útok je podľa neho skutočne pravdepodobný.

Konflikt medzi Krúpom a opozičným poslancom nabral obrátky, keď Kmec predniesol svoju úvahu o tom, že keby došlo k občianskej vojne na Ukrajine, treba vraj rátať s tým, že sa tam žijúce ruskojazyčné obyvateľstvo bude brániť. „To odkiaľ beriete takúto informáciu?“ pýtal sa Krúpa. „To vedia všetci na svete,“ odvetil Kmec. „Toto je kremeľská propaganda,“ reagoval nahnevane Krúpa a pokračoval v slovných útokoch na opozičného poslanca. Celú Krúpovu reakciu si pozrite vo videu:

Následne moderátor relácie poslanca OĽaNO upozornil, aby sa správal slušne. Súčasne aj poslanec Smeru-SD Marián Kéry si vyprosil, aby sa v diskusii takto niekto správal. „Je to najarogantnejší poslanec Národnej rady SR,“ vyhlásil Kéry smerom ku Krúpovi. Poslanec OĽaNO v relácii viackrát použil smerom k opozičným poslancom výrazy ako "trolovia", "prokremeľskí hlásači a tribúni", ako aj výraz „kremeľskí bratia z opozície“.

Na vulgárny slovník Juraja Krúpu upozornil v pondelok (14.2.) na tlačovej konferencii strany Smer-SD aj líder strany Robert Fico.

Juraj Krúpa (OĽaNO) je podľa Mariána Kéryho (Smer-SD) najarogantnejší poslanec Národnej rady. Zdroj: Jaroslav Novák

