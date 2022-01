Hoci mnohí by možno očakávali luxus, pravda je niekde uprostred. Poslanecká ubytovňa je v skutočnosti miesto, kde síce nájdete dostatok priestoru, slušné vybavenie aj spoločné miestnosti, no rozhodne nejde o prepychový hotel. "Som z východu, a tak som rada, že som ubytovaná priamo v parlamente. Mám tu pokoj na prácu a je možné sledovať prenosy z Národnej rady," popisuje svoje bývanie poslankyňa Jarmila Vaňová (OĽaNO). "Je to skromné, žiaden luxus, ale je to dobré, nemám s tým žiaden problém," konštatuje.

Poslanecká ubytovňa Zdroj: Národná rada slovenskej republiky

Susedské spory pritom podľa vlastných slov doteraz nezažila. "Zvyčajne je to tak, že sme pohromade po poslaneckých kluboch, keďže budova má niekoľko poschodí. Ani s nimi, ani s inými politikmi som nikdy konflikt nezažila."

Spokojný je aj poslanec Miloš Svrček (Sme rodina). "Mať možnosť ubytovať sa hneď pri Národnej rade je mimoriadne praktické. Neraz totiž rokujeme do neskorej noci a takto mám možnosť si kedykoľvek odbehnúť na ubytovňu a vziať si, čo potrebujem," povedal. "V ubytovni sa býva veľmi dobre, a hoci to nie je žiaden luxus, je tu pekne a komfortne," pochvaľuje si poslanec Andrej Stančík, ktorý je ubytovaný v ďalšej budove v bratislavskom Ružinove.

AKO VYZERÁ UBYTOVANIE POSLANCOV, SA DOZVIETE NA ĎALŠEJ STRANE