Slovensko pomôže susednému Rakúsku s projektom masívneho plošného testovania, ktoré v nedeľu oznámil rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Na sociálnej sieti to v reakcii uviedol premiér Igor Matovič (OĽANO).

"S rakúskym kancelárom som v úzkom kontakte a posunieme im všetko know-how a informácie. A samozrejme, pôjdeme osobne tiež pomôcť," uviedol predseda vlády. Neskôr doplnil, že v pondelok (16. 11.) ich čaká od 8.30 h spoločná videokonferencia, na ktorej majú hovoriť o slovenských skúsenostiach.

Znovu poďakoval Rakúsku za nezištnú pomoc, keď počas prvého kola plošného testovania poskytlo na výpomoc 33 armádnych lekárov. Slovenský predseda vlády označil Rakúsko hashtagom "dobrého suseda".

KK13 Viedeň - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz počas tlačovej konferencie 19. októbra 2020 vo Viedni. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v súvislosti s rastúcim počtom infikovaných na pondelkovej tlačovej konferencii vo Viedni uviedol, že počas posledných týždňov sa vyskytlo dvojnásobne viac novo infikovaných. Rakúska vláda v pondelok oznámila nové opatrenia v súvislosti s pandémiou, ktoré vstúpia do platnosti od piatkovej polnoci, ovplyvnia oblasť kultúry vrátane Viedenskej štátnej opery. FOTO TAS Zdroj: Ronald Zak

Rakúsko chce ku koncu prísneho lockdownu, ktorý je naplánovaný do 6. decembra, na prítomnosť nového koronavírusu hromadne otestovať obyvateľstvo krajiny, podobne, ako to bolo aj na Slovensku. Kurz to v nedeľu uviedol v relácii "Pressestunde" verejnoprávnej stanice ORF. Jednou z cieľových skupín sú zatiaľ okrem iných učitelia. Ďalšie detaily avizovaného testovania majú byť známe počas týždňa. Cieľom je umožniť ľuďom mať aspoň "spolovice normálne vianočné sviatky".