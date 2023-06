Premiér sa rozhodol pre ďalší krok! Chce definovať problémy verejnej správy a navrhnúť riešenia ×

Premiér Ľudovít Ódor by chcel definovať kľúčové problémy verejnej správy a námety možných riešení. Existuje na to pracovná skupina. Uviedol to v uplynulých dňoch počas hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR. Priblížil, že o výsledkoch by chceli komunikovať so samosprávami a verejnosťou.