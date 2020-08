Najskôr to znelo bombasticky, potom však prišlo zdesenie. Premiér Igor Matovič ešte v piatok predstúpil pred kamery, aby oznámil, že štát sa rozhodol vyčleniť 50 miliónov eur medzi pracovníkov, ktorí počas prvej vlny pandémie stáli v prvej línii. Peniaze sa majú rozdeľovať medzi zdravotné sestry, opatrovateľky v domovoch sociálnych služieb, policajtov, hasičov a vojakov. Zdalo sa však, že na samotných lekárov či predavačov však systém akosi pozabudol. Ako to teda bude?

Matovič takéto prekvapenie pripravil vďaka stavu ekonomiky. Predpokladaný čierny scenár vývoja HDP sa totiž nenaplnil, a tak sa Slovensko prepadlo „len“ o 12 %. „Predpokladám, že odmena pre jedného pracovníka by mohla byť medzi 300 až 500 eur,“ ozrejmil Matovič. Rokovania ministerstiev sa začali takmer okamžite. Tie majú týždeň na to, aby sa dohodli, podľa akého kľúča sa financie budú rozdeľovať. Na ministerstvách zdravotníctva, práce, obrany a vnútra tak v súčasnosti prebiehajú debaty o finálnom spôsobe rozdeľovania peňazí. Ten v súčasnosti nie je známy v žiadnom rezorte. „Kľúč budeme nastavovať tak, aby boli spravodlivo ohodnotení tí, ktorí si odmeny počas koronavírusu zaslúžia,“ povedala nám hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, podľa jej slov by medzi nimi mali byť aj lekári.



Už predtým sa však ozývali kritické hlasy, že sa zabudlo na tých, na ktorých bol vyvíjaný obrovský tlak. Matovič ich úplne konkrétne nespomenul na piatkovom brífingu ani v sobotnom príspevku na sociálnej sieti, v ktorom sa ospravedlňoval hasičom, že ich deň predtým „akosi zabudol spomenúť“. Pod statusom sa vtedy objavilo mnoho nahnevaných komentárov od predavačov či vodičov kamiónov, ktorí boli podľa ich slov počas prvej vlny pandémie taktiež v prvej línii.

Organizácie lekárov vyzývajú, že štát by ich mal odmeniť za to, že rovnako ako ostatní odmenení pracovníci bojovali v prvej línii. „To, že lekári majú dostať odmeny, je úplne samozrejmé a diskusia by sa mala viesť len o výške odmien. Odmenení by mali byť všetci od lekárov, zdravotníkov, sestry a takisto aj zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí teda naozaj boli v tej prvej línii,“ myslí si výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková. Podobný názor má aj prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) Peter Makara. „Myslím si, že lekári určite boli v prvej línii a keď sa plánujú rozdeľovať odmeny pre tých, ktorí v nej proti pandémii koronavírusu bojovali, tak by z toho lekári určite nemali byť vynechaní,“povedal pre náš denník.



Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth priznal, že táto debata už bola na stole. „Túto tému sme otvorili aj na poslednom zasadnutí, kde som sa adresne pýtal pána ministra, ako to bude s odmenami pre ambulantných lekárov. Povedal, že hľadajú spôsob. Bohužiaľ, odvtedy už uplynul nejaký čas a nedopracovali sme sa ani k spôsobu odmeňovania, ani k sume, ktorá by mala byť poskytnutá na odmeny pre ambulantných lekárov,“ posťažoval sa. Pre súkromných lekárov bola podľa neho pandémia taktiež vážna a zaťažujúca. Drahé ochranné pomôcky museli nakupovať na vlastnú päsť, čím podľa Šótha prispeli k tomu, aby sa epidemiologická situácia zlepšila. „My musíme hradiť svoje pohľadávky. Každá odmena, každá koruna, ktorá príde, je vítaná,“dodal.



Rezort zdravotníctva upokojuje situáciu. Z tlačového odboru pre Plus JEDEN DEŇ napísali, že „bude sa týkať všetkých zdravotníkov, ktorí svojím pracovným nasadením prispeli k zvládnutiu situácie, vďaka ktorej je Slovensko krajinou s najmenším počtom nakazených aj obetí. Bude sa týkať tých, ktorí si odmenu skutočne zaslúžia,“ podotkli.

V Česku odmenia aj zdravotníkov

Tamojšia vláda prerozdelí 11 miliárd českých korún, čo je v prepočte asi 420 miliónov eur. V ich prípade je systém deľby financií iný. Zariadenia môžu do 5. septembra požiadať o dotáciu. Zdravotníci by tak mali dostať približne 25-tisíc korún na osobu, čo je v prepočte približne 950 eur. Iní zamestnanci, ako napríklad upratovačky či údržbári, dostanú odmenu do 10-tisíc korún, čo predstavuje približne 380 eur.