Opozičná strana Smer-SD navrhuje vyplatiť 1500 eur každej domácnosti ako pomoc na zvládnutie extrémneho zdražovania. Peniaze chce strana nájsť zdanením monopolov a opätovným zavedením bankového odvodu. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval jej predseda Robert Fico. Príspevok vo výške 100 eur, ktorý plánuje vyplatiť najohrozenejším skupinám rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, označil za nedostatočný.

"Robert Fico má radosť z vojny na Ukrajine i z inflácie. Takto čítam aj jeho dnešnú tlačovú konferenciu. Ruskú agresiu využíva na to, aby občanov na Slovensku štval proti ukrajinským matkám, ktoré sa u nás s deťmi ukrývajú pred vraždením a znásilňovaním. Veď podľa neho sa vláda stará len o nich," napísal predseda vlády.

Príspevok v sume 1500 eur by podľa Fica mali dostať všetky domácnosti. "Je to suma, ktorá by mala pokryť všetky náklady, ktoré sú spojené so zdražovaním a s ďalšími rizikami, ktoré prídu po zavedení sankcií voči Ruskej federácii," povedal.

Na vyplatenie takéhoto príspevku by bolo treba viac ako 1,9 miliardy eur. Táto suma je však podľa Fica nižšia ako pomoc Slovenska Ukrajine. "Ponúkame vláde Slovenskej republiky aj to, že ak by boli takéto návrhy predložené v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu, my ich podporíme," sľúbil Fico.

Podľa slov premiéra sa Ficovi celosvetový rast cien "hodí na to, aby sľuboval ľuďom nemožné a vyvolával v spoločnosti zúrivosť, nepokoje a rozvrat."

"Je zarážajúce, koľko zlomyseľnosti a nenávisti voči vlastnému národu sa zmestí do jedného trojnásobného predsedu vlády," dodáva Heger.