"Vidíme, že s pandémiou sme ešte neskončili. Vieme, že vírus si príde pre ľudí. Nechcem strašiť, ale je to fakt, ktorý sme zažili v prvej aj druhej vlne," uviedol Heger.

Predseda vlády opätovne zdôraznil, že jediným nástrojom, ako vieme posilniť imunitu, je očkovanie. Ubezpečil, že vakcín je dostatok, a to, ako bude vyzerať tretia vlna, závisí podľa neho od každého občana Slovenska. Vyzval preto na spojenie síl a očkovanie sa.

"Takú imunitu, ako nám dáva vakcína, nedá nič iné, ani prekonanie koronavírusu," povedal Heger. Postaviť sa tretej vlne bez imunity dosiahnutej očkovaním, je podľa premiéra ako poslať ľudí do boja s nožíkmi proti akémukoľvek súperovi. "To nemáme šancu vyhrať," podotkol. Poukázal tiež na viaceré krajiny, ktoré majú vyššiu mieru zaočkovanosti a môžu "experimentovať a ustupovať od rôznych opatrení". Na Slovensku to podľa neho možné v súčasnosti nie je.

Na očkovanie vyzval aj lekár Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Tomáš Szalay. "Tie najnižšie čísla máme asi už za sebou. Už sa asi začneme len zhoršovať," vyhlásil Szalay.

Zhoršovanie situácie očakáva v auguste a septembri. Podotkol, že hlavné mesto má podľa neho dobrú zaočkovanosť, okolo 60 percent, kraj okolo 50 percent. Vyjadril presvedčenie, že v COVID semafore by sa v budúcnosti mohli tieto fakty zohľadňovať, aby slovenská metropola i Bratislavský kraj nedoplatili na niektoré iné regióny, kde je miera zaočkovanosti výrazne nižšia.

V súvislosti s nezaočkovanými vyzval, aby im bola umožnená dôstojná cesta k ústupu z pozícií a dôstojná cesta k zmene ich názoru.