Znížiť mobilitu je nevyhnutnosťou, zhodovali sa už dlhšie odborníci a k ich názoru sa prikláňala aj prezidentka Zuzana Čaputová (47). Šéf kabinetu Igor Matovič mal prísť na rokovanie s radikálnym návrhom.

„Navrhuje lockdown už od 12. decembra a na šesť týždňov,“ dozvedeli sme sa od zdroja z okolia premiéra. Odborníci mali pritom chcieť, aby sa „krajina vypla“ až od 16. decembra. Napokon padlo rozhodnutie. „Lockdown bude od 21. decembra a jeho ukončenie je zatiaľ otvorené,“ povedal zdroj z prostredia Ústredného krízového štábu pre Plus JEDEN DEŇ.

Premiér Matovič len stručne povedal, že tlačová konferencia bude po dnešnom rokovaní vlády, najkôr chce informovať ministrov.

Hlavný hygienik Ján Mikas ešte pred rokovaním priznal, že sprísňovanie opatrení je potrebné. „Nie je vylúčený aj určitý spôsob lockdownu, ale treba definovať aký,“ povedal krátko pred stretnutím odborníkov. Hovoril pritom o tom, že väčší význam by mal celoplošný lockdown a nie regionálny, vzhľadom na zlú epidemickú situáciu takmer vo všetkých okresoch. Regionálne riešenie sa tiež spomínalo ako jedno z opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Za obmedzenia hovorí alarmujúca epidemická situácia, nárast pozitívne testovaných ľudí aj pribúdajú počet hospitalizovaných. „V nemocniciach máme vyše 2-tisíc ľudí,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí počas rokovania. Odborníci pritakávajú a varujú, že ak pohyb osôb aspoň do istej miery nestopneme, tak Vianoce nezvládnu práve nemocnice.

Otázne je, aké následky by to malo pre ekonomiku. Ekonóm Ján Müller pred rokovaním zdôraznil, že potácanie sa v nevedomosti je pre ňu to najhoršie. „Aktuálne máme v rovnici toľko neznámych, že tvoriť akékoľvek prognózy je nereálne,“povedal otvorene s tým, že občianska nedôvera vláde sa premietne aj do ekonomickej stability.

V akej forme budeme môcť prežívať sviatky?

Politológ Radoslav Štefančík upozornil, že premiér - či už s odborníkmi, alebo bez nich - by si mal premyslieť každý svoj krok. „Ak by bol lockdown počas Vianoc s tým, že občania sa nebudú môcť dostať za svojimi blízkymi, bude to koniec jeho vlády,“ zhodnotil pred rozhodnutím, avšak s dôvetkom, je to rovnaké, ako keby zakázal pivo.