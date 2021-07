Zahatal mu ďalší plán. Eduard Heger (45) nebude vydávať vládne noviny, ako to mal v pláne jeho predchodca na stoličke predsedu vlády Igor Matovič (48). Tento projekt síce bol zapracovaný aj do pôvodného Programového vyhlásenia vlády, súčasný premiér však potvrdil, že noviny „nie sú predmetom diskusie”.

Hoci sa už dlhšie povrávalo, že z projektu vládnych novín nič nebude, definitívne to potvrdil premiér Eduard Heger počas štvrtkového stretnutia s europoslancami. „Pýtal som sa na projekt vládnych novín a premiér nás uistil, že projekt vládnych novín nepodporuje,“ povedal europoslanec Vladimír Bilčík.

Už pôvodný plán vydávať noviny čelil kritike z viacerých strán. Najprv zo strany novinárov, opozičných politikov, ale aj niektorých koaličných. Negatívnym postojom sa netajil napríklad minister hospodárstva Richard Sulík (53). „Aspoň budú mať na čom ľudia čistiť zemiaky a jablká na jeseň a zimu do čoho baliť,“ odkázal v septembri minulého roka.

Či sa projekt vôbec niekedy dočká aspoň jediného vydania alebo od premiéra dostáva definitívnu stopku, teraz nie je jasné. „Vládne noviny aktuálne nie sú témou diskusie. Ak sa to zmení, budeme vás určite informovať. Momentálne sa touto témou nezaoberáme," odkázala Hegerova hovorkyňa Ľubica Janíková. Reakciu Igora Matoviča zaslala hovorkyňa ministerstva financií Michaela Lovásová. „Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič zatiaľ nebude túto záležitosť komentovať.“ Nie je to však prvýkrát, čo Heger konal ináč, ako by sa to Matovičovi páčilo. Prednedávnom verejne podporil počas odvolávania ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, hoci Matovič vyhlásil, že jej neverí a rovnako tak stojí premiér na strane ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ktorého líder OĽaNO kritizuje.

Postoj premiéra považuje politológ Grigorij Mesežnikov za prejav zdravého rozumu. „Plnoformátové noviny by boli nerealizovateľným projektom. A noviny, ktoré by iba informovali o krokoch vlády či finančných tokoch na ministerstvách, by boli zase projektom zbytočným," zhodnotil Mesežnikov s tým, že existujú nezávislé médiá a vláda má na informovanie verejnosti dostatok informačných kanálov.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa Heger svojím postojom dostáva do konfliktu sám so sebou. „Vzhľadom na to, že tento cieľ je prítomný aj v programovom vyhlásení vlády Eduarda Hegera, nepovedal by som, že ide o konflikt medzi Hegerom a Matovičom, ale skôr medzi Hegerom a Hegerom. Ak si niečo podobné zaumienil, podčiarkol to zverejnením v najdôležitejšom dokumente vlády, vystupuje teraz proti sebe samému," zamyslel sa.

Eduard Heger a Igor Matovič Zdroj: MATEJ KALINA

Podľa pôvodného plánu mali byť noviny mesačníkom a mali mať 32 strán. Obsahovať mali odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev a financované mali byť z rozpočtu úradu vlády. Šéf Úradu vlády Július Jakab v máji 2021 však uviedol, že premiér aj predsedovia koaličných strán určujú priority, ktoré sa budú robiť a čo sa ide plniť, a to momentálne vládne noviny nie sú. V súvislosti s PVV povedal, že je to program na štyri roky, každá úloha má svoju prioritu a rieši sa v danom čase.

