Kohútiková viac ako 30 rokov pôsobila v sektore bankovníctva a vo funkcii viceguvernérky NBS sa aktívne podieľala napríklad aj na zavádzaní eura na Slovensku. Dodnes zastáva pozíciu podpredsedníčky Dozornej rady VÚB a je členkou Strategickej rady pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. „Jej rozhodnutie prijať ponuku viesť môj zbor poradcov si nesmierne vážim. Často hovorím, že ak chceme dostať Slovensko do formy, tak musíme stavať aj na skúsenostiach. A tie jej sú pre mňa ako predsedu vlády nesmierne cenné," uviedol Heger na sociálnej sieti.

VIDEO: Takto o svojej budúcnosti uvažovala Kohútiková v roku 2017

Premiérovu voľbu označil za „dobrú" aj politológ Radoslav Štefančík. „Slovensko vstupuje do obdobia ťažkej ekonomickej krízy, bude dobré, ak predsedovi vlády bude radiť fundovaná osoba, ktorá nebude podliehať politickým preferenciám, ale svoj úsudok založí v prvom rade na dlhoročných pracovných skúsenostiach," konštatoval. Politológ však spozornel pri otázke, prečo si premiér zvolil za šéfa poradcov práve odborníčku na ekonómiu, keď jeho najbližším spolupracovníkom a zároveň straníckym lídrom je minister financií. „Pán Matovič je politický nominant, preto ministerská funkcia vrátane tejto konkrétnej nie je vždy spojená s odbornosťou," povedal.

Kohútikovú označil za odborníka na svojom mieste aj niekdajší minister financií Ivan Mikloš (61). „Premiérovi Hegerovi môžem k tomuto výberu a rozhodnutiu len zagratulovať a Elene Kohútikovej zaželať v novej pozícii veľa úspechov,” povedal. „Elenku poznám dlhé roky a je to nielen skvelá ekonómka a manažérka, ale aj ľudsky veľmi inšpiratívny človek," doplnil.

Rozhodnutie posilniť poradný tím práve o Kohútikovú kvituje aj ďalšia niekdajšia ministerka financií Brigita Schmögnerová (74). „Pani Kohútikovú poznám viac ako 30 rokov, z toho prvých desať rokov ako kolegyňu z Ekonomického ústavu SAV. Informáciu o tom, že bola potvrdená za viceguvernérku sa dozvedela počas našej spoločnej roadshow v Miláne, kde sme sa snažili získavať zahraničných investorov do štátnych cenných papierov," zaspomínala si exministerka.

„Je energická, organizačne schopná a jej odbornosť exviceguvernérky možno pomôže predsedovi vlády usporiadať si vzťah s NBS. Pokiaľ to je dodnes tak, ťažko pochopiť, prečo guvernér NBS nie je pravidelne prizývaný na rokovania vlády, ako to bolo za každej z predchádzajúcich vlád," neodpustila si Schmögnerová menšiu kritiku. „Nedochádzalo by tak napríklad k amatérskemu obviňovaniu NBS a jej guvernéra z rastu inflácie. Na pravidelnej báze by mali byť vzťahy medzi ministrom financií a guvernérom. Ak nie sú, je to na škodu veci," uzavrela.

Zbor poradcov premiéra Hegera Zbor poradcov premiéra má podľa údajov zverejnených na stránkach Úradu vlády Slovenskej republiky dovedna 18 členov, pričom až do stredy mu šéfoval Ľubomír Ščasný.„Po vzájomnej dohode sa stala predsedníčkou Zboru poradcov Elena Kohútiková. No predchádzajúci predseda pán Ščasný zostáva naďalej pracovať ako jeden z poradcov predsedu vlády,“ ozrejmila hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková. Okrem iných sú súčasťou zboru napríklad aj politológ a analytik Alexander Duleba, Ján Buc, ktorý pôsobí ako poradca predsedu vlády pre marginalizované rómske komunity, Ľubica Karvašová, ktorá premiérovi radí pri záležitostiach spojených s Európskou úniou. Ale napríklad aj neuropsychológ Robert Krause, ktorý pôsobí ako poradca pre psychosociálne a neurobehaviorálne témy.

