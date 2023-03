Svoj definitívny koniec ohlásil Heger netradične, v pondelok, krátko pred polnocou a navyše na sociálnej sieti. „Mám vlastnú víziu o politike. Viem, že ak ju chcem naplniť, musím sa vydať vlastnou cestou. Život jednoducho prináša situácie, keď sa musíme rozhodnúť. Ja to robím dnes," napísal v pondelok a už o niekoľko hodín stál na tlačovej konferencii spolu s Miroslavom Kollárom, šéfom strany Spolu, ktorá sa neskôr premenovala na Modrú koalíciu a najnovšie sa bude volať Demokrati.

Eduard Heger: V čom je rozdiel medzi OĽaNO a novou stranou Demokrati?

Stranu premiér ohlásil spolu s už spomenutým poslancom Kollárom, ktorý sa stal jej podpredsedom. Ďalšími podpredsedami budú minister Jaroslav Naď, Andrea Letanovská a spoluzakladateľka viacerých občianskych iniciatív Andrea Cocherová. V predsedníctve budú podľa Kollára aj ministri Karel Hirman, Ján Budaj a Rastislav Káčer, poslanec Kristián Čekovský, Peter Markovič, Pavel Nechala a europoslanec Vladimír Bilčík. Ďalšími tvárami strany sú primátor Prešova a predseda mimoparlamentnej strany Šanca František Oľha, primátorka Prievidze Katarína Macháčková, štátny tajomník rezortu diplomacie Andrej Stančík či štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča.

Demokrati Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Demokrati chcú ponúknuť umiernenú stredovú politiku založenú na konkrétnych výsledkoch. Rokujú aj s ďalšími politickými silami. Heger však odmietol spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD, ĽSNS, Republikou aj SNS.

Premiér tiež odmietol predvolebné spájanie Demokratov s OĽaNO. Strana rokuje naďalej aj s mimoparlamentnými subjektmi KDH, Alianciou či ODS, ako aj so šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou. Volebnú kampaň budú financovať z peňazí, ktoré má strana Spolu z volebného výsledku z roku 2020. Zriadiť majú aj transparentný účet.

PREKVAPIVÉ SLOVÁ MATOVIČA NÁJDETE V GALÉRII

Na aký volebný výsledok si trúfa, premiér počas tlačovej besedy neuviedol, no podľa expertov to jednoduché mať nebude. „Na jednej strane sa Heger snaží o niečo podobné ako Peter Pellegrini - z vlády a jej ministrov poskladať úspešnú stranu - no na druhej strane sa proti Matovičovi ani dnes nedokázal vyhraniť," konštatoval politológ Jozef Lenč. „Osobne si nemyslím, že to bude pre Hegera zvlášť veľký úspech, no mohol by oslabiť OĽaNO a čiastočne aj strany SaS či KDH," dodal.

Politológ Miroslav Řádek v štúdiu PLUS 7 DNÍ v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

Politológ Miroslav Řádek je však presvedčený, že Demokrati sa budú od OĽaNO výrazne líšiť. "Zatiaľ čo OĽaNO bude hovoriť jazykom kresťansky sociálne orientovaných ľudí v malých mestách a vidieku, Demokrati sa budú uchádzať o priazeň občiansky alebo liberálnejšie orientovaných ľudí z mestského prostredia," poznamenal. "Nemyslím si, že politici typu Jaroslava Naďa alebo Rastislava Káčera majú schopnosť osloviť širšie voličské zázemie a Miroslav Kollár viac krát obdivuhodne potvrdil svoj nesprávny politický inštinkt v komunálnej a straníckej politike," dodal.