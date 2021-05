Premiér Eduard Heger (OĽaNO) považuje za chybu, že sa ponúkli mladým ľuďom termíny na očkovanie. Podľa neho je v poriadku, že sú v čakárni, ale nemali byť pozvaní na očkovanie. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Je dôležité mať citlivosť a spravodlivosť. Som rád, že pán minister zdravotníctva zastavil očkovanie mladých. Je dôležitejšie, aby vakcínu Pfizer dostávali postupne staršie ročníky,” povedal Heger v relácii Sobotné dialógy. Premiér však dodal, že nevie posúdiť detaily. V prideľovaní termínov je zjavne chaos.

Ako reakciu na náhlu zmenu zrušenia termínov mladým ľuďom uviedol: "potrebuje ochrániť hlavne starších ľudí. A my musíme robiť všetko preto, aby sme dostali staršie ročníky na očkovanie."

"Chybou bolo to, že sa ponúkla mladým možnosť očkovať sa. Je správne, že sú v čakárni ale chybou bolo to, že oni boli pozvaní na očkovanie. Ale my potrebujeme zaočkovať práve tých starších," dodal Heger. Očkovanie vakcínami proti ochoreniu COVID-19 vníma ako jediný nástroj, s ktorým môžeme bojovať proti pandémií.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) sa totiž rozhodlo preplánovať termíny záujemcom o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov na iný termín. Uvoľnené kapacity budú pridelené záujemcom, ktorí sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov, a tiež chronicky chorým pacientom.

Zverejnená zmluva o vakcíne Sputnik V

Vo štvrtok večer ministerstvo zdravotníctva zverejnilo 26-stranovú zmluvu, ktorú Slovensko uzatvorilo pri nákupe ruskej vakcíny Sputnik V.

Premiér Heger na otázku o tom, či je podľa neho zmluva s Rusmi o Sputniku výhodná uviedol: „Pre mňa je dôležité, aby sme občanom poskytli vakcíny, ktoré chcú. Nevidím dôvod, aby som investoval čas do toho, ako bola zmluva napísaná. Pre mňa je najdôležitejšie čo najskôr zabezpečiť kolektívnu imunitu.”

Ruská vakcína Sputnik V Zdroj: Sandor Ujvari

Neustále napätie v koalícii

Časté napätie, ktoré sa vyskytuje medzi koaličnými partnermi premiér okomentoval stručne. "Sme pestrá koalícia a napätie je esenciou politiky." Spor o obsahovej veci je podľa neho v poriadku, horšie sú osobné spory. Premiér Heger povedal, že už v minulosti povedal ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi, aby nespájal zákon o daňovej brzde so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.

„Z tohto nebudem robiť žiadnu veľkú vedu, rešpektujem jej rozhodnutie a ideme ďalej,“ povedal premiér ako reakciu na fakt, že predsedníčka zdravotného výboru Jana Bittó Cigániková opäť nezahlasovala za programové vyhlásenie vlády.

Plošné testovanie

Premiér k tomu, že plošné testovanie stálo takmer pol miliardy eur, povedal, že zachytilo 400-tisíc pozitívnych, ktorí mohli nakaziť ďalších. Heger povedal, že ak to opozícia kritizuje, ide o populizmus.

Premiéra dnes čaká očkovanie vakcínou od AstraZenecy

Dnes o 14:00 h. čaká predsedu vlády Eduard Heger očkovanie prvou dávkou vakcíny proti

ochoreniu Covid-19 od spoločnosti AstraZeneca. Očkovanie sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.