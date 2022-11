Premiér HEGER išiel do práce tak, ako by ste to NEČAKALI. Slovákom posiela TAKÝTO ODKAZ!

Nie je to prvýkrát, čo slovenský premiér vymenil vládnu limuzínu za vlastné nohy. Do svojej práce na Úrade vlády Slovenskej republiky sa opäť rozhodol ísť veľmi neobvykle. A to ani nie je európsky týždeň mobility, keď naši politici vo veľkom chodia do práce inak, než na autách.