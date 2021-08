Lietadlo Vzdušných síl Ozbrojených síl SR opustilo včera Kábul v Afganistane potom, čo úspešne zvládli evakuačnú operáciu. Vo včerajších hodinách sa lietadlo vracalo na Slovensko, na sociálnej sieti to uviedol minister Naď.

Premiér Heger poďakoval ľuďom, ktorí sa zúčastnili evakuácie. "V tomto momente môžeme povedať, že naša misia bola úspešná a podarilo sa nám našich ľudí bezpečne doviesť na Slovensko," hovorí Heger. Na palube lietadla bol najmenším pasažierom len 10 ročné dieťa. Podľa premiéra sa situácia v Afganistane dotýka životov a je to otázka života a smrti.

Vojenský špeciál Ozbrojených síl (OS) SR dopravil 20 osôb a štyri osoby český špeciál. Z toho bolo 16 občanov SR a osem občanov Afganistanu, ktorí spolupracovali s OS SR. Slovenský vojenský špeciál bol do Afganistanu vypravený v pondelok (16. 8.) a spolu s ním aj desať členov OS SR, a to aj zo špeciálnych jednotiek. Podľa ministra obrany Naďa Slovensko má za sebou tri bezsenné noci. "V nedeľu sme urobili rozhodnutie o tom, že najmä slovákov, ktorí sa nachádzajú v oblasti a požiadali o pomoc tak pre nich pôjde špeciál. Už v pondelok sa nám podarilo vypraviť vojenský špeciál, spolu s 10 príslušníkmi Ozbrojených síl (OS) SR," dodal Naď. „Museli použiť zbrane, pretože v okolí letiska prebiehali prestrelky,“ dodal. Podľa neho museli rýchlo zabezpečiť diplomatické povolenia a povolenie na pristátie. "Museli sme zabezpečiť bezpečnosť ľudí, ktorých sme mali na zozname," hovorí. Podľa jeho slov pomohli americké ozbrojené sily.

Korčok rovnako ako minister obrany a premiér poďakoval OS SR. "Slováci a ich rodinní príslušníci sa vrátili normálne domov a 8 afgánci požiadali o azyl a nachádzajú sa v záchytnom tábore v Humenom v karanténe," potvrdil Korčok. Podľa premiéra naďalej ostávajú v komunikácii s členskými štátmi EÚ a ak bude potrebné zabezpečiť prevoz, sme pripravení. Česká republika stihla v Afganistane otočiť tri lietadlá, podľa ministra zahraničia však českí susedia boli v inej situácii, pretože Česko malo v Kábule ambasádu čo znamenalo aj väčšie zázemie.

Naď dodal, že operácia bola zatajená preto, aby neohrozili životy evakuovaných. Rovnako pre túto skutočnosť nebude ani špecifikovať zloženie posádky lietadla. Korčok povedal, že niektoré detaily ako to tam (v Afganistane) vyzerá, nechce zdieľať a majú na to dobré dôvody. Prezradil, že afgánci, ktorí prišli na Slovensko, boli ľudia, ktorí spolupracovali so Slovenskom aj pri záchrane ľudských životov. "Toto nie je migračná vlna z roku 2015, toto je azylová vlna spôsobená vojnou a občania, ktorí majú podľa Ženevskej dohody právo požiadať o azyl," vysvetľuje Korčok.

Čo sa deje v Afganistane?

Radikálna nábožensko-politická organizácia Taliban postupne obsadzuje Afganistan. Militantné hnutie najprv získavalo pod kontrolu hraničné priechody, neskôr aj niektoré vojenské základne a mestá. Miestna vláda sa proti okupácii nedokázala brániť a kládla nedostatočný odpor. Ako posledné odolávalo hlavné mesto Kábul.

Kábul však nakoniec neodolal, a to pre nedostatočný odpor armády. Kým Taliban spočiatku tvrdil, že na tamojších obyvateľov nebude prísny, začal zakazovať očkovanie proti koronavírusu a napokon obsadil aj miestne letisko, z ktorého sa pokúšali dostať utečenci do zahraničia.

Podľa niektorých miestnych je tiež pravdepodobné, že ženy budú potrebovať burku aj na verejnosti a nebudú môcť pracovať, chodiť do školy a manželstvá budú opäť dohodnuté. Okrem toho sa objavili svedectvá, že vojaci Talibanu zbili aj mužov za nevhodné nosenie oblečenia.

Taliban včera (18.8.) vyhlásil všeobecnú amnestiu pre všetkých štátnych úradníkov a vyzval ich, aby sa vrátili do práce. Ide o jedno z posledných vyhlásení, ktoré hnutie urobilo v snahe uistiť afganských občanov, že sa nepomstí ľuďom, ktorí proti nemu posledných 20 rokov bojovali.