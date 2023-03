Slovensko patrí na západ geograficky, mentálne aj ekonomicky. Vyhlásil to dočasne poverený premiér Eduard Heger v rámci príhovoru na 21. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR. Vzhľadom na "novú éru" v globálnom svete a intenzitu dezinformácií je podľa neho dôležité zdôrazniť, kam krajina patrí.

Podotkol, že ruský útok na Ukrajinu zmenil globálnu scénu a "vsadil ju do novej doby". Ovplyvnilo to tiež podľa neho vzťah medzi domácou a zahraničnou politikou. "Čokoľvek rozhodnete v domácej politike, má automaticky dosah na globálnu a čokoľvek rozhodnete v globálnej politike má automaticky dosah na domácu," skonštatoval. Poukázal aj na množstvo dezinformácií spojených s ruskou propagandou.

"Do tohto kontextu dezinformácií a novej éry v globálnom svete si povedzme, kde sme na Slovensku. Slovensko patrí na západ a to musí jasne zaznieť. Geograficky, mentálne, ekonomicky," vyhlásil premiér. V tejto súvislosti vyzdvihol členstvo SR v EÚ, NATO či Schengenskom priestore. "Vďaka tejto integrácii dnes Slovensko a občania SR môžu povedať, že patria do elitného klubu najvyspelejších krajín," podotkol. Vyzdvihol tiež pomoc zo strany Aliancie a EÚ po vypuknutí konfliktu na Ukrajine.

Zdôraznil, že najväčší podiel na zahraničnej politike majú ústavní činitelia, pričom je dôležitý ich súzvuk a zhoda. Rovnako je podľa neho dôležitá aj spolupráca rezortu diplomacie s Úradom vlády SR či inými ministerstvami.

Heger tiež v rámci príhovoru ocenil, že Slovensko sa v posledných rokoch stalo v rámci Únie "trendsetterom". "Nehľadáme len, k akej pozícii sa v rámci Európskej rady pridáme, ale prinášame aj vlastné témy," skonštatoval s tým, že ide najmä o témy bezpečnosti či základných pilierov demokracie. Poukázal aj na zapojenie sa SR do plánu obnovy či podieľanie sa na riešení pandémie ochorenia COVID-19.