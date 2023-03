Citlivý prípad postrelenej študentky Akadémie Policajného zboru (APZ) Michaely Hozákovej (20) sa uberá nečakanými smermi. Strieľajúci inštruktor Vladimir Šeparnev (51) spáchal čin mimo pracovnú dobu a na mieste, kde sa krúžok konať nemal. Rektorky Akadémie Policajného zboru Lucie Kurilovskej (55) sa prípad dotkol a snaží sa urobiť všetko pre zdravie študentky. Do prípadu sa vložil aj brat poškodenej kadetky a veci si prišiel vydiskutovať priamo s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (50) k nemu domov. Skončil v rukách polície.

Kým na začiatku sa hovorilo, že nešťastie sa stalo počas výcviku, teraz je už isté, že Šeparnev vykonal skutok mimo pracovného času a v priestoroch, kde nemal čo hľadať! „Krúžok, ktorý mu povolil bývalý vedúci katedry, viedol vo voľnom čase. Nový vedúci katedry mu ho zakázal viesť na streleckom polygóne akadémie,“ tvrdí Lucia Kurilovská s tým, že koncom marca sa malo rozhodnúť, čo s krúžkom ďalej.

Rektorka reagovala aj na otázku, prečo neboli Šeparnevovi odobraté kľúče od polygónu. „Je to špecializovaná učebňa a nie je tam len streľba. On učil aj to, ako sa má policajt brániť pri útoku nožom, spacifikovanie osoby, nasadenie pút atď.,“ vysvetľuje rektorka. Po incidente sa dokonca objavili rôzne špekulácie, či išlo iba o nešťastnú náhodu, alebo aj nedbanlivosť. Nie je napríklad jasné, prečo mal pritom Šeparnev medzi slepými nábojmi aj ostrý. Objavila sa aj informácia, že pri nácviku namieril na kadetku a vystrelil, čo je jasným porušením všetkých predpisov v armáde aj polícii, podľa ktorých, aj keď sú v zbrani iba slepé náboje, nikdy sa nemá mieriť priamo na človeka!

Pre roztrieštenie 12. hrudného stavca, rozsiahle poranenie pľúc a hlavne porušenie miechy hrozia Miške doživotné zdravotné komplikácie a dokonca až ochrnutie. „Veľmi ťažko to prežívam a denne komunikujem s rodičmi. Hľadám rôzne možnosti, ako dievčinke pomôcť z hľadiska nájdenia najlepších lekárov,“ opísala Lucia Kurilovská chvejúcim sa hlasom zdravotný stav mladej študentky.

Ako sa vyostrila situácia okolo Mikulaca a brata kadetky, ako aj niečo viac o Šeparnevovi sa dozviete na druhej strane.