Slovenské národné povstanie (SNP) je historicky jedným z pilierov slovenskej štátnosti a slovenského národa. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol pri príležitosti sobotňajšieho 76. výročia SNP.

"SNP spoločne so zlomovými rokmi, ako to bolo napríklad aj v roku 1968 alebo 1989, formovalo súčasnosť, a je veľmi potrebné si ten odkaz smerom k demokracii, slobode, boju proti zlu, nacizmu či fašizmu pripomínať veľmi pravidelne a nezabúdať na to," uviedol minister.

Minister obrany Jaroslav Naď pri príležitosti osláv SNP vyjadril svoj názor o dôležitosti tejto udalosti pre Slovensko. Zdroj: Pavol Zachar

V rámci výročia sa zúčastnil na pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku víťazstva v Dargovskom priesmyku a v Košiciach pri pamätníku generála Ľudovíta Kukorelliho. "V slovenských, ale aj v európskych dejinách protinacistického odporu zostalo Slovenské národné povstanie zapísané ako nadčasový nepopierateľný historický fakt, ako neoddeliteľná súčasť národnooslobodzovacieho boja za demokratickú a mierovú Európu,"povedal minister. Pripomenul, že práve týmito udalosťami si slovenský národ vybojoval rozhodujúce predpoklady pre vytvorenie novej vlastnej demokratickej štátnosti, a zároveň položil základy novej národnej a štátnej idey postavenej na tradíciách antifašizmu, demokratizmu a humanizmu.