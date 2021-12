Otvoreniu reštaurácií nepomohli na rokovaní vlády SR ani dvaja lídri koaličných strán, ktorí za to doposiaľ bojovali. Predseda parlamentu a podnikateľ v cestovnom ruchu Boris Kollár (56), ako aj minister hospodárstva Richard Sulík (53) sa spočiatku síce snažili, no po argumentoch odborníkov na epidemiológiu o prichádzajúcom variante omikron ustúpili. Evidentne to však nie je jediný problém!

Boris Kollár v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ prezradil, že spolu s Richardom Sulíkom prišli minulý týždeň na vládu bojovať za otvorenie reštaurácií. No odborníci z pandemickej komisie im vraj predstavili katastrofický scenár, ktorý hrozí pri omikrone. „Po tom, čo nám povedali, čo všetko sa na nás valí a ako to strašne zle dopadne v januári… tak teraz sme mali ísť bojovať, aby sa otvorili prevádzky? To je veľmi ťažké,“ povedal Kollár.

Matematik Richard Kollár sa zhoduje s odborníkmi, že aktivity, pri ktorých sa ľudia náhodne miešajú a nemajú ochranu horných dýchacích ciest, sú „extrémne rizikové“. Zároveň vysvetlil obrovský rozdiel medzi obchodom s potravinami a reštauráciami. Dôležité podľa neho je, že pri bežnom nákupe majú ľudia respirátory: „Vieme, ako to chodí v reštauráciách. Pri baroch je to dokonca nekontrolovateľné. Ľudia nesedia za stolmi a respirátory sa, samozrejme, nenosia. Hrá tam hlasno hudba, ľudia kričia jeden cez druhého, čo zvyšuje mieru šírenia.“ Podľa Richarda Kollára by sa možno nad otvorením reštaurácií s obmedzením kapacity dalo uvažovať, keby neprichádzala nová mutácia koronavírusu: „Žiaľ, otvorili by sme ich iba na týždeň, lebo nastupuje omikron – a to znamená, že hneď máme ďalšiu vlnu.“

Minister Sulík sa napriek tomu nevzdáva a za otvorenie reštaurácií chce naďalej bojovať. Keby vraj záležalo iba na ňom, tak pre očkovaných a prekonaných by prevádzky otvoril. Zároveň prezradil, že o situácii budú na vláde v dohľadnom čase opäť rokovať. Dovtedy však chce spraviť všetko pre to, aby štát zatvorené reštaurácie odškodnil: „Otvoril som tému skutočného odškodnenia. To znamená, aby dostali podporu z dôvodu poklesu obratu, na preplatenie nájmu a na pracovnú silu.“

Gastro sektoru sa však pomoc od štátu nepozdáva. Považuje ju za pomalú a dokonca aj nízku! „Schéma preplácania nájmov ešte nie je ani zverejnená. Schéma na pracovnú silu je spustená, ale nedostatočná. Vo februári a v marci, teda na konci druhej vlny, sme dostávali 100 % ceny práce. Teraz nám preplácajú len 80 %. Z čoho to máme financovať?“ pýta sa prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák. Pri všetkých schémach pomoci vraj platí, že prichádzajú neskoro. „Štát hovoril, že je pripravený na tretiu vlnu, no vyzerá to presne naopak, že s pomocou, na ktorú čakajú niektoré podniky už tri mesiace, nie je,“ povedal nám.

Pozitívnu správu pre gastro sektor nemá ani Richard Kollár, ktorý otváranie reštaurácií neočakáva, práve naopak.

