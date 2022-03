Od začiatku vojny na Ukrajine odišlo z územia nášho východného suseda približne milión ľudí. Potvrdzuje to aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), podľa ktorého to predstavuje približne 2 % populácie 44-miliónovej Ukrajiny. Hovorkyňa UNHCR Shabia Mantoová v stredu tiež uviedla, že „takýmto tempom“ by sa odlev utečencov z Ukrajiny mohol stať zdrojom „najväčšej utečeneckej krízy tohto storočia“. Úrad predpokladá, že krajinu by mohli opustiť dovedna až štyri milióny utečencov.

Vzniknutá situácia celkom pochopiteľne ovplyvní nielen krajinu, z ktorej ľudia utekajú, ale aj štáty, do ktorých vedú kroky Ukrajincov. Okrem Poľska, Maďarska, Moldavska a Rumunska je to aj Slovensko, ktoré v súčasnosti zažíva azda najväčší nápor na hraniciach v histórii. Po včerajšom rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) minister vnútra Roman Mikulec uviedol, že od začatia ruskej invázie na Ukrajinu prekročilo našu hranicu vyše 90 000 ľudí. „Približne 86 percent z nich sú Ukrajinci, väčšinou ide o matky s deťmi,“ povedal s tým, že „mnohí pokračujú za svojimi blízkymi do ďalších krajín“. Zároveň dodal, že od spustenia možnosti požiadať žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenska využilo tento nástroj vyše 1 200 ľudí, ktorí utekajú pred vojnou.

