Prekvapivé slová Eduarda Hegera: Chystá sa OĽaNO voliť nového predsedu? Snem strany bude v... ×

Snem hnutia OĽANO by mohol byť v januári. Predpokladá to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO). Nepovedal, či si hnutie bude voliť nového predsedu. To bude podľa jeho slov záležať od toho, či bude záujem o zmenu šéfa OĽANO. Heger vidí v závere roka aj priestor na sebareflexiu vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu. Na základe diskusií následne podľa jeho slov predstavia občanom aj ďalší plán.