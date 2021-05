Nový projekt vznikol iba pár dní po hektickom období, kedy ministerka čelila odvolávaniu v parlamente. Zdá sa ale, že to už hodila za hlavu. „Teším sa z nášho nového projektíku (S)právna polhodinka. Verím, že sa nám postupne podarí pravidelne prinášať pre vás zaujímavé debaty na zaujímavé témy,“ napísala Kolíková na sociálnej sieti.

Hneď v úvodnej časti sa bude so svojimi hosťami baviť na pálčivú tému kolúznej väzby. Kolíková prezradila aj ďalšie témy ktoré bude so svojimi hosťami rozoberať: „S Lipšicom a Hrubalom sme sa rozprávali aj o tom, či by sa mala dĺžka kolúznej väzby meniť, ako je to s tzv. „kajúcnikmi“ alebo či je možné kolúznu väzba nahradiť.“

Kolíková chce v projekte aj po úvodnej relácii pokračovať a prinášať v pravidelných intervaloch debaty na aktuálne témy. Prvú diskusiu s Kolíkovou, Lipšicom a Hrubalom môžu diváci sledovať už tento piatok 14. mája o 18.00 na facebooku Márie Kolíkovej.