Konflikt medzi veľmocou Ruskom a našim východným susedom Ukrajinou by mohla pocítiť nielen celá Európa, ale predovšetkým okolité krajiny. Ukrajina susedí okrem nás aj s Moldavskom a Bieloruskom, no žiadna z týchto krajín nie je členom NATO a ani Európskej únie. Odborníci poukazujú na možné riziká ozbrojeného konfliktu, ktoré spočívajú v migrácii obyvateľov Ukrajiny smerom na západ a aj možnú ekonomickú krízu.

„Diskusia bola primárne politická, pričom sme aj s Korčokom kládli dôraz na to, aby sme jasne definovali, aká je situácia,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď s tým, že zajtra bude Bezpečnostná rada pokračovať. Členovia rady zajtra dostanú presné čísla, ako to na hraniciach medzi Ukrajinou a Ruskom vyzerá. Bezpečnostná rada bude mať dokonca k dispozícii aj správu od oboch spravodajských služieb.

Naď povedal, že v rámci Európy je situácia možno najhoršia od konca druhej svetovej vojny. Na hraniciach je vraj zhromaždených okolo 130-tisíc ruských vojakov a ďalšie desiatky tisíc ich tam smeruje: „Okrem toho evidujeme aj vojenskú techniku, ktorá nie je len obranného charakteru.“ Ešte zarážaujúcejšie slová ale Naď povedal o tom, aký dosah majú zbrane, ktoré má Rusko na hraniciach: „Evidujeme nasadenie techniky, ktorá svojim dosahom zasahuje na územie Slovenskej republiky.“ Podľa ministra dochádza od októbra k čoraz výraznejšiemu nasadzovaniu ruských vojakov na hranice s Ukrajinou.

Celú situáciu Naď konzultuje tak s premiérom Eduardom Hegerom, ako aj predsedom parlamentu Borisom Kollárom a prezidentkou a hlavnou veliteľkou ozbrojených síl Zuzanou Čaputovou. „Dopady na našu krajinu môžu byť vážne. Hovoríme o migračnej a ekonomickej hrozbe,“ dodal Naď s tým, že veľmi dôkladne monitoruje situáciu.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok prezradil, že jeho rezort robí všetko preto, aby napätie neeskalovalo a nedošlo k ozbrojenému konfliktu: „Na našej strane nie je ani len náznak neochoty hovoriť s Ruskou stranou o tom, čo ona vníma ako nevyhnutné. Preto NATO urobilo prvé rokovanie, ktoré Rusko akceptovalo. Súčasťou požiadaviek Ruska sú ale veci, ktoré nie sú z nášho pohľadu ani len rokovateľné. Tie by prepisovali celú bezpečnostnú architektúru.“ Aj podľa Korčoka je situácia najzávažnejšia za posledných 30 rokov. Šéf rezortu zahraničných vecí zároveň dúfa, že rokovania s Ruskom budú pokračovať. Šéf slovenskej diplomacie dodal, že Európska únia pripravuje voči Rusku sankčný balíček.

Naď nechcel prezradiť najbližšie bezpečnostné kroky našej krajiny, no to najdôležitejšie nakoniec povedal: „Budeme používať všetky prostriedky, sily a techniku, aby sme ochránili územie Slovenskej republiky a to nielen vojensky.“ Podľa ministra aj limitovaný vojenský útok Ruska na Ukrajinu by znamenal desiatky tisíc ukrajinských utečencov, ktorí by smerovali na Slovensko. V tom prípade by išlo o vojenských utečencov.