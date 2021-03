Hnutie OĽANO ráta s ministrom financií a vicepremiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) na poste predsedu vlády. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus to v utorok povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Minister zároveň zopakoval, že nemá záujem o pozíciu premiéra.

"Ak by došlo k výmene predsedu vlády, bol by Heger vynikajúci kandidát," skonštatoval Naď. "Všetci to automaticky berieme tak, že to bude Eduard Heger a nikto to nespochybnil," doplnil.

Minister pripomenul, že osobnostné predpoklady Hegera sú také silné, že to podľa neho medzi ním a Igorom Matovičom (OĽANO) škrípať nebude. Naď hovorí, že nie je požiadavka, aby Matovič po odchode z postu predsedu vlády mal miesto vicepremiéra.

OĽANO aj naďalej chce, aby SaS mala o jedno ministerstvo menej. Naď ale zároveň pripustil, že by bola možná dohoda na tom, že by SaS ostali tri ministerstvá, ak by sa Matovič stal vicepremiérom pre boj s korupciou. Všetko je podľa Naďa o vyjednávaní.

Naď zároveň vyhlásil, že OĽANO a jeho 53 poslancov v parlamente nepodporia predčasné voľby. Úradnícka vláda vylúčená podľa ministra nie je, ale OĽANO taký scenár v NR SR nechce podporiť.

Premiér Matovič v nedeľu (21. 3.) oznámil, že je ochotný odstúpiť z postu premiéra a pôsobiť ako člen vlády. Hnutie OĽANO si určilo viacero podmienok pre tento krok. Ako Matovičov nástupca sa spomínal okrem Naďa napríklad aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO). Naď aj minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) zároveň pripustili vytvorenie postu vicepremiéra pre boj s korupciou s tým, že by ho mohol obsadiť Matovič.