Betlehemské svetlo už žiari v prezidentskom paláci, no všetko mohlo byť inak. Krátko pred príchodom hlavy štátu totiž lampáš so svetlom sfúkol vietor. Našťastie však boli mladí skauti dobre pripravení a do paláca priniesli hneď tri žiariace lampáše!

Hlava štátu tvrdí, že tento rok je betlehemské svetlo okrem iného aj symbolom odhodlania a odvahy, inak je to tradičný symbol pokoja a mieru. "A to sú, myslím si, tie hodnoty, ktoré si potrebujeme v tomto náročnom období uvedomiť a sprítomniť počas vianočných sviatkov," uviedla. Skautom poďakovala za činnosť, ktorú počas roka vykonávajú, aj za to, že udržiavajú tradíciu betlehemského svetla na Slovensku.

Náčelník Slovenského skautingu Ján Mitrík uviedol, že betlehemské svetlo priniesli prezidentke ako prvej na Slovensku. Poukázal na to, že svetlo roznesú do viacerých miest v krajine, kde si ho ľudia budú môcť odpáliť a priniesť do svojich domovov. Betlehemské svetlo si v sobotu (11. 12.) večer prevzali slovenskí skauti od skautov z Rakúska, v nedeľu (12. 12.) ho odovzdali na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom, rovnako na hraniciach aj skautom z Ukrajiny.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prevzala od zástupcov Slovenského skautingu betlehemské svetlo. Zdroj: MATEJ KALINA

Skauti tento rok z dôvodu pandemickej situácie neorganizujú hromadný vlakový prevoz, pôjde len o symbolické prevezenie betlehemského svetla z Bratislavy do Košíc. Jazda sa uskutoční 18. decembra, pričom odpáliť si svetlo nebude možné. Betlehemské svetlo sa bude distribuovať po Slovensku v nasledujúcich dňoch, aby bolo dostupné v čo najväčšom počte miest. Odpaľovanie betlehemského svetla bude v súlade so všetkými aktuálne platnými pandemickými opatreniami, so snahou o bezkontaktnosť a bez zhromažďovania.

Hlavnými miestami na odpálenie betlehemského svetla tak primárne budú kostoly a tradičné stanovištia v mestách. Betlehemské svetlo tradične poputuje aj na Lomnický štít, a to 19. decembra.

Tradícia svetla z Betlehema sa odvíja už od konca 11. storočia, z obdobia krížových výprav. Jeden z členov tejto výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok "večného" svetla, ktoré horí v Betleheme. Svetlo, ktoré si ostatní obyvatelia Florencie následne odpaľovali a odnášali domov, sa stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia - univerzálnych hodnôt spájajúcich ľudí. Novodobú tradíciu šírenia plamienka z Betlehema oživili v Rakúsku.