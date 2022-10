Drlička si zavaril nepatričnými výrokmi na konferencii v Budapešti a hoci sa za ne následne ospravedlnil, o miesto generálneho riaditeľa príde. „Jeho posmešné vyjadrenia na adresu ‚národných umelcov', ktorí v minulosti pôsobili alebo dnes pôsobia v súboroch SND o tom, že sú hádam tie najdôležitejšie osoby na Slovensku, považujeme za obzvlášť neslušné a nedôstojné. Jeho vyjadrenia na adresu politikov, ktorí si plnia svoje ústavné povinnosti o tom, že nanešťastie ešte stále dýchajú, za neprípustné a za akoukoľvek mysliteľnou čiarou," uviedli členovia Výboru NR SR pre kultúru a média a poukázali na situáciu v spoločnosti.

Herec Tomáš Maštalír: Prvé slová k odvolávaniu šéfa SND Mateja Drličku

Pod stanovisko sa podpísali predseda výboru Kristián Čekovský ako aj Jana Žitňanská, Dušan Jarjabek, Ľubica Laššáková, Michal Luciak, Monika Kozelová, Jarmila Vaňová, Milan Potocký a Robert Halák. „Pán Drlička svojím neuváženým konaním nedal rezortu kultúry inú možnosť ako vyvodiť zodpovednosť voči jeho osobe. Vo funkcii generálneho riaditeľa SND preto končí ku koncu októbra 2022," tlmočil rezort kultúry nekompromisné stanovisko svojej šéfky.

K situácii sa vyjadril aj samotný dosluhujúci šéf SND. „Ospravedlňujem sa za to, čo som povedal, súhlasím s tým, že verejný činiteľ takéto výroky vyslovovať nemá," uviedol Drlička, ktorý zároveň zdôraznil, že cieľom nebolo štvať ľudí proti politikom. Výroky „o politikoch, ktorí nanešťastie ešte dýchajú“, mali podľa jeho slov opísať situáciu súvisiacu s redukciou operného súboru SND v rámci diskusného bloku funkcionárov európskych umeleckých scén na tému Kultúra a politika. „Bol som v tom, že ide o uzavretú diskusiu, nevedel som, že je z toho robený online prenos. To, samozrejme, neospravedlňuje moje slová, no vysvetľuje to kontext, v ktorom som to povedal," vyhlásil Drlička, ktorý za svojimi slovami vidí aj tlak a doslova šikanu politikov.

„Rozpútala sa v súvislosti s témou prepúšťania sólistov operného súboru a situácii, ktorá nastala pri vysvetľovaní tejto témy na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre kultúru a média," povedal Drlička. Postup a správanie sa členov parlamentného výboru boli podľa neho neúctivé a vzdialené konštruktívnej odbornej diskusii. Rokovanie podľa Drličku spustilo politickú šikanu. „Prejavovala sa rôznymi formami, od vyjadrení členov výboru, ktorí chceli okamžite moju hlavu, predvolaní a až po kontroly, ktoré nám sem neustále posielali a chceli niečo nájsť," zdôraznil.

Napriek týmto argumentom sa však politici zhodli, že podobné vyhlásenia tolerovať nemožno. „Pán Drlička po svojich sporných vyjadreniach ponúkol ministerke kultúry svoju rezignáciu a tá ju prijala. Ak nepočítal s touto možnosťou, potom by ponúknutá funkcia bola iba prázdnym gestom," zdôraznil predseda kultúrneho výboru Čekovský. A hoci uznal, že odchádzajúci riaditeľ vykonal veľa záslužnej práce, proti jeho komunikácií má výhrady. Pripomenul, že v ostatných mesiacoch výbor zaznamenal mnoho podnetov pre zásadné zmeny v opere. „Iniciovať kontroly a poslanecké prieskumy patrí medzi skromné množstvo právomocí, ktoré výbor má a ich využívanie si netreba zamieňať so šikanou tak, ako to označil pán riaditeľ," uviedol Čekovský. „Napriek tomu mu ja osobne ďakujem, že divadlo previedol zložitým pandemickým obdobím a držím palce v ďalšom pôsobení," uzavrel.

Končiacemu riaditeľovi poslal drsný odkaz aj ďalší člen výboru. „Pán Drlička verbálne prelomil všetky hranice správania, ktoré mimochodom vedú k extrémistickym činom, aké sme mali v poslednom čase možnosť vidieť," mieni poslanec a člen výboru Dušan Jarjabek. „Padni, komu padni. Za výroky, ktoré sú v tejto spoločnosti hanebné, predsa nemôžeme kritizovať len niekoho a niekoho iného nie. Sú hanebné bez ohľadu na to, či sa za ne niekto ospravedlní alebo nie," zdôraznil s dôvetkom, že ho mrzí, že sa Drličkov osud láme na tak „hlúpej" veci. „Je verejným činiteľom a niečo také si nemôže dovoliť," konštatoval Jarjabek.

„Je mi z toho smutno, Drličku aj jeho rodičov poznám. S jeho otcom som v minulosti spolupracoval. Ale takéhoto Drličku nepoznám! Mierne stráca nervy a hovoriť o tom, že poslanci ho šikanovali, je rovnako cez čiaru. Poslanci si plnia svoju kontrolnú činnosť," uzavrel. Keďže udalosť nebola na Slovensku mediálne pokrývaná, zaujímalo nás, kto na Drličkov prešľap ministerstvo upozornil.

