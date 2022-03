Jedným zo "spolupracujúcich" sudcov má byť podľa Smeru-SD Hrubala. "Ak oni sú toho názoru, že som zaujatý, ja mám na vec iný názor. Ak sú toho názoru, že som politický nominant, tak ja odpovedám, že som prešiel riadnym výberovým konaním a bol som v zmysle zákona menovaný za predsedu tohto súdu," vyhlásil Hrubala s tým, že bude brániť autoritu úradu vždy a za každých okolností.

Zdôraznil, že v medializovanej kauze expolicajta Mariána K., nad ktorým vo štvrtok vyniesol zatiaľ neprávoplatný rozsudok 11 rokov väzenia a trest prepadnutia majetku, rozhodoval podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia ako nezaujatý sudca.

Hrubala dodáva, že v demokratickej spoločnosti má každý občan právo myslieť si o sudcoch, čo uzná za vhodné - a on to akceptuje. "Pokiaľ politici, verejnosť, médiá nebudú napádať moju autoritu ako sudcu, nestojí mi za to čokoľvek k ich hodnotiacim súdom povedať," doplnil.