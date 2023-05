Hoci mnohé strany o spolupráci často rozoprávajú v skutočnosti sa zdá, že väčšina z nich pôjde do predčasných volieb samostatne. O pozadí rokovaní s Eduardom Hegerom, expremiérom Mikulášom Dzurindom či o prípadnej povolebnej spolupráci s Pellegriniho Hlasom sa pre denník Plus JEDEN DEŇ rozhovoril predseda kresťanských demokratov, Milan Majerský (51).

V rozhovore sa dočítate

Prečo sa KDH nemalo záujem spojiť s Demokratmi, ani Mikulášom Dzurindom.

Ako dnes Majerský vníma osobu premiéra Eduarda Hegera, ktorému ešte nedávno ponúkal miesto na kandidátke.

Bude sa KDH ochotné spájať s inými stranami.

Ktoré známe mená mieria do KDH.

Kto sú pre KDH prirodzený spojenci a s kým spoluprácu odmietajú.

Ako sa Majerský díva na prípadné vládnutie s SaS, Progresívnym Slovenskom či Petrom Pellegrinim.

Prečo je pre KDH dôležité obmedzenie nedeľného predaja.

Ako by hnutie riešilo prudký nárast cien potravín.

Koľko kresťanskí demokrati investujú do predvolebnej kampane a aký volebný výsledok ich predseda očakáva.

Eduard Heger, ktorému ste pred časom ponúkali miesto na kandidátke KDH v nečakanom príhovore priznal, že je spoluzodpovedný za chaos, v ktorom sa politika zmieta. No úradníckej vláde sa spočiatku bránil. Ovplyvnilo toto vyhlásenie váš názor na neho a ako sa pozeráte na scenár s úradníckou vládou dnes?

Úradnícka vláda mala byť stanovená hneď po páde vlády. Čo sa týka Eduarda Hegera, dnes už naša ponuka neplatí. Platnosť stratila už tým, že sa dal dohromady s ľuďmi, s ktorými v súčasnosti spolupracuje.

Mnohí ešte pred rokom KDH tlačili do spolupráce s Dobrou voľbou a neskôr s Mikulášom Dzurindom. Ak by sme na túto hru pristúpili, dnes by už KDH možno ani nebolo na politickej mape.

Eduard Heger / Demokrati Zdroj: Tibor Somogyi

Dôvodom, prečo ste nepristúpili na spojenectvá, bola teda obava, že by vám v prípade neúspechu mohli vyčítať rozpad hnutia?

V KDH máme zásadu: Najprv krajina, potom strana a až nakoniec politici. Mne sa zdá, že žijeme časy, keď politici zachraňujú predovšetkým seba. Ide im o vlastnú stoličku, teplé miesto niekde na ministerstve či v Národnej rade, no nie o politickú stranu. A už vôbec nie o Slovensko ako také.

Volebný výsledok prinášajú osobnosti s politickým výtlakom. A je otázkou či malé strany akou je tá vaša budú mať na konci dňa dostatok voličských preferencii na to, aby vládu zostavovali, či sa na nej podieľali. V spojení KDH a Demokratov videl poslanec Juraj Šeliga možný výtlak až 15 %...

Som príliš opatrný na to, aby som sa dal zlákať takýmto medovým motúzom. Osobne si myslím, že poctivejšie je ísť vlastnou cestou. Absolvujeme kvalitnú kampaň, pôjdeme medzi ľudí do regiónov, veľkých miest aj malých dedín.

Na snímke je predseda KDH Milan Majerský. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Chcem však povedať, že ak sa aj KDH nechce spájať s inou politickou stranou, tak to neznamená, že by sme pred všetkými zatvárali dvere. Naopak, tie sú otvorené. Prichádzajú medzi nás rôzni odborníci. Napríklad pán Stachura, ako expert na zdravotníctvo. Pán Žiarovský, ako odborník v oblasti bezpečnosti a energetiky či pán Hajko, ako odborník na financie a hospodárstvo.

Mimochodom minulý štvrtok ste sa mali s Hegerom stretnúť v rámci konferencie. Stalo sa tak?

Na konferenciu prišiel, povedal svoj referát a odišiel. Pozhovárať sme sa nestihli.

Debatujete ešte o spájaní sa s Mikulášom Dzurindom či inými stranami?

