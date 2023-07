Taraba, ktorý je viacerými považovaný za politika z radov tých kontroverznejších, sa vo voľbách v roku 2020 dostal do parlamentu na kandidátke ĽSNS. Poslanecký klub kotlebovcov však relatívne rýchlo opustil a zaradil sa medzi nezaradených poslancov. Stranu Kresťanská demokracia – Život a prosperita (KDŽP), ktorú spoluzakladal, premenoval na ŽIVOT – NS. Aj keď obom politickým subjektom šéfoval, v týchto dňoch sa pozície predsedu dobrovoľne vzdal. Pre Plus JEDEN DEŇ uviedol, že išlo o preventívne rozhodnutie: „Takto sme sa dohodli na predsedníctve SNS aj s ďalšími stranami, ktorých politici na kandidátku SNS išli. Ide o to, aby bolo jednoznačné, že my ideme na kandidátku SNS ako osoby, ktoré majú síce podporu tých svojich domovských politických strán, ale nemáme ambíciu dosiahnuť to sedempercentné kvórum na vstup do parlamentu.” Politik zároveň upresnil aj víziu o tom, ako sa môže zmeniť situácia po voľbách, ak budú pre SNS úspešné. „Máme záujem sa rozprávať buď o integrácii týchto strán do SNS, alebo zvážime inú alternatívu,” vysvetlil Taraba.

Všetci z kandidátky SNS, na ktorej figurujú okrem tarabovcov aj kandidáti iných menších pronárodne orientovaných subjektov (Národná koalícia, Slovenský Patriot), sa podľa poslanca jednomyseľne zhodli na tom, že najlepšie bude, ak tí, ktorí nie sú členmi strany Andreja Danka, pôjdu do volieb ako nezávislí. Taraba totiž vyjadril obavy, že ak by takéto „preventívne rozhodnutie” neprijali, národniarom by hrozili útoky. A to najmä v prípade, ak by SNS úspešne preliezla do NR SR. Hlavným dôvodom, pre ktorý Taraba prišiel v SNS s návrhom vyzliecť sa pred voľbami zo straníckeho trička vlastnej strany, nie je nikto iný ako šéf OĽaNO Igor Matovič. „Napadlo mi to, keď som počúval, že Matovič chce ísť do sedempercentnej koalície. Vtedy som povedal, že ja za tým možno vidím aj to, že či sa nepokúsi spochybniť kandidátky tým ostatným stranám. Nedáva mi to úplnú logiku, že prečo oni idú zrazu prvýkrát do sedempercentnej koalície, tak ja som povedal, že to navrhujem takto ošetriť,” opísal pozadie toho, prečo na kandidátke SNS „vyrástli” nezávislí kandidáti.

Taraba na našu otázku, že ako sa politicky zariadi, ak sa mu z piateho miesta kandidátky SNS do parlamentu nepodarí prekrúžkovať, reagovať nechcel. Opakovane vyjadril presvedčenie, že dankovci, vrátane jeho osoby, budú vo voľbách úspešní. „Myslím, že budeme v parlamente,” sebavedomo odkázal.