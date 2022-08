Unikátne fotky približujú slovenského a českého premiéra, ako pod mohutnou lipou v záhrade vily rokujú o rozdelení federácie. Len o niekoľko hodín neskôr prvýkrát verejne zaznelo, že k 1. januáru 1993 vzniknú dva samostatné štáty - Slovenská republika a Česká republika.

Jedným z dvoch fotografov, ktorým sa v ten deň podarilo zachytiť pamätné rokovania bol Slovák Peter Brenkus, ktorého na miesto priviedla náhoda. "Bola to zhoda rôznych náhod. Tých rokovaní bolo v tom roku strašne veľa a toto bolo x-té v poradí. Pôvodne mal ísť fotiť môj starší kolega, ktorému sa tam nechcelo ísť. A tlačová agentúra nakoniec zvažovala, že tam zo Slovenska nepošle nikoho," rozhovoril sa pre Tv. Markíza Brenkus, ktorý sa v tom čase na fotenie sám prihlásil. "Bol som mladý a plný energie, tak som sa prihlásil, že ja tam chcem ísť," vysvetľuje.

Fotografie vyšli na stránkach väčšiny denníkov, mnohé z nich už neexistujú. Zdroj: Archív

"Spomínam si, že bolo strašne teplo a tým pádom Mečiar s Klausom nesedeli vo vile, ale vyšli na záhradu," rozhovoril sa Brenkus, podľa ktorého bolo na mieste približne 30 fotografov. Zábery sa však podarilo ukoristiť len jemu a ďalšiemu kolegovi, ktorý sa prešmykol okolo ochranky do záhrady Tugendhatu. "Asi po piatich minútach ho však objavili a vyviedli von. Videl som, ako tam sedia a že on mal fotky z uhla, kedy videl do tváre iba Mečiarovi a Klausa fotil od chrbta. Dal som si teda pomyslenú kolmicu na nich, aby som ich mohol odfotiť oboch. A vtedy som si všimol, že na vedľajšom pozemku je budova, z ktorej balkóna trčia kvety," spomína Brenkus.

Po príchode k budove zistil, že ide o kvetinárstvo. "Normálne som sa spýtal, či ma na ten balkón pustia. Nemali s tým problém a tak som tam sedel a fotil približne dve hodiny. Ďalšie obrovské šťastie bolo v tom, že večer som chcel ísť fotiť tanec a tak som mal pri sebe veľa citlivých filmov," končí rozprávanie Brenkus s tým, že filmy vyfotil do posledného políčka. "Keď som všetko vyfotil, zbalil som sa a vrátil do Bratislavy."

