Hoci od začiatku ruskej „špeciálnej operácie" z Ukrajiny pred vojnou utieklo viac ako päť miliónov ľudí, Európa je svedkom zvláštneho fenoménu. Nemalá časť jej obyvateľov sa totiž napokon rozhodla pre návrat do domoviny. Čo ich motivovalo a prečo sú Ukrajinci ochotní riskovať návrat do krajiny zmietanej vojnou, zisťoval denník Plus JEDEN DEŇ priamo u odborníkov!

Situácia s vojnovými utečencami z Ukrajiny je najrýchlejšie rastúcou utečeneckou krízou v Európe od čias druhej svetovej vojny. Pričom Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov predpokladá, že dohromady do konca roka svoju domovinu opustí viac ako osem miliónov Ukrajincov. Podľa aprílových údajov Organizácie Spojených národov z Ukrajiny od začiatku invázie utieklo viac ako päť miliónov ľudí, no zaujímavé je, že viac ako milión občanov sa za ten istý čas vrátilo.

„Hovoria, že vidia, že situácia je bezpečnejšia, a to najmä v oblastiach na západe, a že už viac nemôžu zostať za hranicami... Sú pripravení vrátiť sa a ostať tu," informoval pred časom hovorca ukrajinskej pohraničnej stráže Andrij Demčenko. Podľa riaditeľky Ligy za ľudské pravá Zuzany Števulovej, ktorá sa roky zaoberá právami utečencov, ide o prirodzený jav. „Vracajú sa z rôznych dôvodov. Niektorí dočasne, aby sa postarali napríklad o imobilných príbuzných či skontrolovali alebo inak zabezpečili svoj majetok. Iní prichádzajú do oblastí, kde sa bojovať prestalo a podobne - ide o celé spektrum dôvodov, no v zásade ide o prirodzenú vec," vysvetlila s dôvetkom, že mnohí prekračujú hranice opakovane.

Politológ Grigori Mesežnikov podotýka, že medzi navrátilcov je nutné započítať aj mužov, ktorí sa vrátili bojovať za vlasť."Iní zrejme vyhodnotili situáciu, ako menej nebezpečnú než v čase keď odchádzali - či je to správne rozhodnutie si istý nie som,"zhodnotil. "Tí ľudia utiekli pred hrozbou vojny. V jej prvých dňoch totiž len málokto pochyboval o tom, že Rusko tento štát veľmi rýchlo prevalcuje,"dopĺňa bezpečnostný analytik Ivo Samson.

Expert jedným dychom priznáva, že ani on sám nepočítal s tak efektívnou obrannou Ukrajiny. "Vlastne som prekvapený, že Rusku sa nepodarilo dobyť Kyjev a z tejto oblasti sa radšej stiahlo. Každopádne však v tom čase boli utekajúci Ukrajinci presvedčení, že ruská armáda bude postupovať a tá ich sa nebude schopná ubrániť," vysvetľuje. "Ľudia, ktorí utiekli z Ukrajiny dnes žijú v provizórnych podmienkach v útulkoch či ubytovniach a tak prirodzene chcú vidieť svoju krajinu a vrátiť sa k svojim príbuzným. Vracajú sa predovšetkým na západnú Ukrajinu, kde je zatiaľ relatívny pokoj," skonštatoval Samson s dôvetkom, že ak by sa front priblížil pohnú sa migranti opäť smerom cez západné hranice."Pochybujem, že by sa na Ukrajinu vracali rodiny, ktoré žili na juhu krajiny, kde sa bojuje," uzavrel.

Na prvý pohľad zvláštnu situáciu zhodnotil z vojenského hľadiska aj český generál Andor Šándor - jeho reakciu nájdete v galérii.

