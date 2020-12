Premiér Matovič sa včera obul do ministra školstva Branislava Gröhlinga s tým, že nie je schopný pripraviť dobrý plán, kedy sa môžu deti vrátiť do škôl. Na to zareagovala Jana Bittó Cigániková, ktorá si na adresu premiéra neušetrila zopár uštipačných poznámok.

Premiér Igor Matovič včera vyhlásil, že chce, aby sa v pondelok do niektorých škôl vrátili deti. Vraj to zobral do vlastných rúk pretože už sa "nedokáže na to pozerať". Ak by to vraj nechal na ministra Gröhlinga, tak by sa mohlo podľa jeho slov stať to, že „deti nebudú v škole ani v apríli“.

Matovičove poznámky nenechala nepovšimnuté poslankyňa Jana Bittó Cigániková, ktorá na sociálnej sieti zverejnila poariadne štipľavý status s nadpisom "Ešteže máme tu dohodu o neútočení".

V ňom tvrdí, že premiér Matovič nedávno vraj volal ministrovi Gröhlingovi a povedal mu, že ak chce otvoriť školy, má sa Richard Sulík najprv ospravedlniť. „Následne Braňovi Grohlingovi zamietli dva pokusy o otvorenie škôl, ktoré mal dojednané naprieč samosprávou a zriaďovateľmi škôl tak, aby sa to dalo kapacitne zvládnuť," píše ďalej.