Na udalosti sa zúčastnili prezidentka Zuzana Čaputová (49), premiér Eduard Heger (46), predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár (57), ale napríklad aj expremiéri Peter Pellegrini (47), Vladimír Mečiar (80), exprezident Ivan Gašparovič (81). Na pompéznom podujatí nechýbali ani zahraniční šéfovia vlád, o to zvláštnejšie tak pôsobila neúčasť Igora Matoviča. Mnohí to dávali do súvislosti s nedávnym statusom Eduarda Hegera, v ktorom nepriamo podrobil kritike aj straníckeho šéfa.

„Nepoznám dramaturgiu programu a neviem, či Igor Matovič dostal pozvánku. Ak ju však dostal, nemyslím si, že za tým môže byť vzťah k Eduardovi Hegerovi," myslí si politológ Radoslav Štefančík, ktorý zatiaľ žiaden väčší rozkol medzi premiérom a jeho straníckym šéfom nevníma. „Heger je dobrý úradník a zatiaľ robí všetko tak, ako si to Igor Matovič predstavoval, keď si s ním vymenil funkcie. Jedna lastovička však ešte jar nerobí, nejaké prevratné závery z jeho jedného statusu by som preto nerobil," odkazuje.

Eduard Heger s manželkou Zdroj: Jakub Kotian

Podobne sa na záležitosť díva aj politológ Jozef Lenč. „Podľa mňa rozkol zatiaľ nehrozí, všetko sú to len domnienky na základe určitých statusov, ktoré dokonca ešte aj hovorkyňa musela vysvetliť, že to bolo smerované aj v rámci kritiky Igora Matoviča. Slovami Roberta Fica z minulosti by som to označil len za ,slabučké hryzkanie’," prízvukuje Jozef Lenč.

S otázkami, prečo líder strany na prestížnej udalosti chýbal, sme sa obrátili aj na Igora Matoviča. "Pán Matovič sa podujatia nezúčastnil z osobných dôvodov, ktoré nijako nesúvisia s hnutím," reagoval mediálny tím OĽaNO. O čosi otvorenejší boli kolegovia z hnutia, ktorí sú presvedčení, že niekdajší premiér jednoducho podobným spoločenským podujatiam neholduje. „Igor Matovič tam nešiel preto, lebo na podobné akcie chodí nerád. Aj teraz dopredu povedal, že do divadla nepôjde," vysvetlil poslanec OĽaNO György Gyimesi (42).

Viktor Orbán s manželkou prichádzajú na slávnostný galavečer pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Zdroj: Jakub Kotian

Žiadne väčšie pnutie medzi šéfom strany a premiérom podľa vlastných slov nevníma. „Rozdiel je jedine v tom, že Igor Matovič má napríklad na LGBTI propagandu iný názor, ako má premiér, ale aby to viedlo k nejakým vážnejším rozporom, alebo nebodaj nedajbože k trhaniu OĽaNO, určite nie," zdôraznil György Gyimesi s tým, že Matovič jednoducho nemá rád väčšie spoločenské podujatia. „Podľa mňa tam nešiel z osobných dôvodov, keďže už dlho o ňom vieme, že nemá rád podujatia, na ktoré sa chodí v smokingoch a oblekoch. Pompézne oslavy mu celkovo nesedia," pridal sa Tomáš Šudík (26), ktorý poslanecký klub OĽaNO nedávno opustil.

O nezhodách v najsilnejšom vládnom hnutí sa začalo otvorene hovoriť potom, čo sa „vzbúrila" tzv. Občiansko-demokratická platforma pod patronátom Jána Budaja. Komentár odborníkov v rámci pnutia v najsilnejšom vládnom hnutí nájdete v galérii.

