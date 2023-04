O vandalizme ako prvý informoval portál tvnoviny.sk televízie Markíza. A keďže rovnako poškodené predvolebné bilbordy možno nájsť v Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách, je pravdepodobné, že ide o koordinovanú akciu.

Poškodené pútače tak budú zrejme prelepovať. „Evidujeme niekoľko podnetov o poškodení našich bilbordov. Takéto poľutovaniahodné činy vandalov však zatiaľ neplánujeme riešiť s políciou,“ reagoval pre denník Plus JEDEN DEŇ mediálny tím OĽaNO. „Problém evidujeme od konca minulého týždňa v Bratislave a Žiline. Bezprostredne sme na to upozornili bilbordové spoločnosti, ktoré nám prisľúbili prelep v najkratšom možnom čase,“ povedal pre vyššie zmienený portál hovorca Demokratov Matúš Mandrák.

FOTOGRAFIE POČMÁRANÝCH BILBORDOV NÁJDETE V GALÉRII

Ondrej Šprlák z liberálnej SaS označil podobné správanie za odsúdeniahodné.. „Konanie neznámeho vandala, ktorý nám poškodil bilbordy, vnímame o to citlivejšie, že poškodil aj plagáty našich kandidátok – žien,“ upozornil s dôvetkom, že strana v poslednom období čelí aj hekerským útokom na jej oficiálnu webovú stránku. „Človeka, ktorý poškodzuje naše bilbordy, vyzývame, aby sa prestal skrývať za anonymitu a aby sa verejne priznal a ozrejmil, prečo má potrebu ubližovať,“ dodal Ondrej Šprlák.

Prečo však práve týchto politikov niekto spája s nacistickým vodcom Adolfom Hitlerom? „Je to typický vandalizmus, poškodzovanie súkromného majetku. Nejde však o žiadnu novinku, poškodzovanie bilbordov tu máme od systémovej zmeny a prijatia súťaživého straníckeho systému,“ okomentoval situáciu politológ Radoslav Štefančík. „Ide zrejme o duševne narušených jednotlivcov, ktorých konanie by mal komentovať ľudia v bielych plášťoch,“ uzavrel.

Expert na extrémizmus Daniel Milo sa nedomnieva, že by tento vandalský poćin mal mať extrémistické pozadie. "V tomto kontexte skôr nie. Domaľovanie hitlerovských fúzikov môže byť vyjadrením politicého postoja, no asi by som to nekvalifikoval, ako prejav sympatii k extrémizmu," zamyslel sa s tým, že je zrejmé, že ani jeden z poškodených politických predstaviteľov podobné postoje nezastáva. "Neviem si predstaviť, že by takýto prípad prešiel cez vyšetrovateľa či prokuratúru," dodal.

Rovnako je to podľa Mila aj v prípade písmena Z. Určiť či sa v danom prípade jedná o organizovanú skupinu je podľa slov odborníka problematické. "Viem si predstaviť, že to mohlo byť koordinované napríklad v prostredí sociálnych sietí," zamyslel sa s dôvedkom, že podobné nevhodné "dokrášľovanie" predvolebných bilbordov sa rôznym spôsobom objavuje pred každou velebnou kampaňou "Určite je to nevhodné a protiprávne konanie, no vzhľadom na kontext v tom nevidím prejav sympatií k extrémizmu či totalitným ideológiam v trestnoprávnom rozmere," uzavrel.

