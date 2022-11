Policajný prezident Štefan Hamran (47) od nástupu do funkcie púta pozornosť tým, že na rozdiel od svojich predchodcov, nenosí tradičnú policajnú uniformu. Pritom ako správny profesionál dbá o svoj imidž, nie je to preto prehrešok voči protokolu?

Už v čase, keď bol Hamran dočasne poverený vedením Policajného zboru, sa ho novinári pýtali, prečo chodí stále v civile. „Nemám ešte takú uniformu, mám len uniformu špeciálnej jednotky, v tej by som tu vyzeral celkom funny,“ povedal toho času pre Aktuality. “Kedysi som mal mať slávnostnú uniformu, ale bolo mi to odopreté nadriadeným, takže som ju nedostal, možnože teraz mi ju doprajú,“ vysvetľoval ďalej. Nevylučoval teda, že ho uvidíme aj v uniforme. Odvtedy však prešiel už viac ako rok, no Hamrana naďalej vídavať len v obleku.

Za nenosenie uniformy ho často kritizujú aj z radov opozície. Najnovšie to bol poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba (Život-NS), ktorý zverejnil snímku z pracovného stretnutia českého a slovenského predsedu vlády v Prahe, ktorej témou bolo riešenie situácie s nelegálnou migráciou na česko-slovenských hraniciach. Zúčastnil sa na ňom aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) s prezidentom polície. „Na fotke vidíme päť politikov a jedného českého prezidenta policajného zboru. Hamran sa tak hanbí za policajnú uniformu, že si ju nedá ani na medzinárodné stretnutie?“ kritizoval Taraba poukazujúc na to, že Hamranov český kolega mal uniformu oblečenú.

Či je nenosenie policajnej uniformy prehreškom voči protokolu sme sa preto pýtali aj odborníka. „Mali sme tu policajných prezidentov v generálskych uniformách s brigadírkami aj v maskáčovej súprave so šiltovkou,“ pripomenul v úvode odborník na protokol, na komunikáciu, protokol & etiketu Marek Trubač.

„Mali sme tu policajných prezidentov v generálskych uniformách s brigadírkami aj v maskáčovej súprave so šiltovkou," pripomenul v úvode odborník na protokol, na komunikáciu, protokol & etiketu Marek Trubač.

„Nie som veľmi priaznivcom maskáčov na policajtoch. Muži zákona a vojaci patria k uniformovaným zložkám, a preto by mali bežne ako denný odev nosiť uniformy. Maskáče sú podľa mňa skôr do terénu na stráženie zelenej hranice, či na vojenské cvičenie. Uniformy by im slušali viac a pôsobili by aj elegantnejšie a dôstojnejšie," hovorí Trubač.

Tým, že policajný prezident sa objavuje stále v civile, jeho vizáž sa stáva väčším predmetom záujmu, ako keby chodil len v uniforme. V prípade Hamrana je evidentné, že je na seba náročný a rád investuje do kvalitného oblečenia aj doplnkov. Jeho outfity prezrádzajú, že ide o moderného a štýlového muža, ktorý sa vo svete módy vyzná. Vidno tiež, že je pre neho dôležité, aby mu odev, ktorý ho reprezentuje, sedel presne na mieru.

Hamran už po nástupe do funkcie pútal pozornosť svojimi fotkami na sociálnej sieti, ktoré dokazovali, že miluje luxus, značkové oblečenie, aj rôzne luxusné pánske doplnky. Jeho retiazka s príveskom Bvlgari, ktorá stojí tisíce eur, podráždila dokonca aj šéfa Smeru-SD Roberta Fica. „Pre nás je Hamran taký lacný Jožko. Dá si na krk zlatú retiazku, zoberie si veľké služobné auto zadarmo a ide tokať nejakej slečinke do Rakúska,“ podpichoval Fico. Nič to ale nemení na fakte, že imidž a úspech dnes idú ruka v ruke, čo si mnoho mužov vo vysokých pozíciách uvedomuje, vrátane Hamrana.

Farbí si policajný prezident vlasy?

Policajný prezident Hamran je vo výbornej kondícii, a čo sa týka vizáže, nebojuje ani so strašiakom moderných mužov – plešinou. V poslednom čase však pútal pozornosť tým, že sa objavoval s príliš tmavými vlasmi, ktoré navádzali dojem, že sú umelo zafarbené. Keďže Hamran si dáva záležať na svojom vzhľade, nedá sa vylúčiť, že by sa podujal aj na takúto procedúru.

„Farbenie pánskych vlasov je bežné a nie je to nič mimoriadne. Najčastejšie si však vlasy farbia herci, umelci, speváci a niektorí si dokonca farbia i fúzy a bradu. Ak je takýto úkon urobený profesionálne, môže osviežiť imidž muža,“ vysvetľoval odborník. „Na druhej strane, šediny mnohým mužom pristanú a pôsobia viac prirodzene,“ podotkol ďalej. „Pri farbení vlasov je však dôležitá aj pravidelnosť, aby nedochádzalo k výraznému "vykúkaniu" šedín spod tmavozafarbených vlasov. Aj tu je lepšie zvoliť odtieň farby, ktorý pôsobí prirodzene a nie príliš kontrastne s vekom a celkovým imidžom osobnosti,“ uzavrel Trubač.

