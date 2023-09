Návrat dôstojnosti do života ľudí, suverenity do zahraničnej politiky a spravodlivosti do právneho štátu. Aj to chce priniesť strana Smer-SD. Za dôležitú považuje konsolidáciu verejných financií, hovorí však o maximálnom tempe 0,5 percenta ročne, aby sa neohrozili sociálne opatrenia. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?

Návrat dôstojnosti do života ľudí, návrat suverenity do zahraničnej politiky a návrat spravodlivosti do právneho štátu. Okrem toho nezabúdame ani na odstránenie deficitu demokracie, ktorý sa tu vytvoril za posledného tri a pol roka. V tejto veci môžeme spomenúť napríklad neprimerané obmedzovanie slobody ľudí počas covidu, tlak na povinné očkovanie aj proti vôli človeka, marenie referenda prezidentkou SR, okliešťovanie slobody prejavu, vypnutie alternatívnych médií a takto by sa dalo pokračovať ďalej.

Chceme jednoznačne vrátiť do života štátu sociálny dialóg a tripartitu, ktoré zabezpečia sociálny zmier v spoločnosti. Po prípadnom nástupe do vlády by sme opätovne naštartovali štátnu bonifikáciu hypoték, aby mali ľudia dostupné bývanie a neprichádzali o strechu nad hlavou. Ďalej sa budeme v zahraničnej politike orientovať na opätovnú spoluprácu V4 na vysokej úrovni, ktorá bude chrániť Slovensko a ďalšie okolité štáty pred lacnými produktami z Ukrajiny, ktoré ničia náš trh a našu konkurencieschopnosť. A v oblasti právneho štátu musí začať striktne platiť zákonnosť a litera zákona, aby nedochádzalo k porušovaniu zákona a zneužívaniu trestného práva na politické ciele tak, ako posledné tri roky. Aby sa to však mohlo podariť, nesmú Daniel Lipšic (špeciálny prokurátor, poznámka TASR) ani Štefan Hamran (policajný prezident, poznámka TASR) naďalej zostávať na svojich pozíciách.

Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?

Je dôležité zastaviť odlev absolventov medicíny do zahraničia. Slovenská republika vynakladá nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie bezplatného vzdelania medicíny pre študentov, je potom neférové, ak sa takýto absolvent okamžite po škole zdvihne a odchádza pracovať do zahraničia. Riešením môže byť výber z dvoch možností, buď daný študent odpracuje po absolvovaní štúdia niekoľko rokov v slovenskom zdravotníctve, alebo sa môže vykúpiť, čiastočne refundovať náklady na svoje vzdelanie a odísť. Nemôžeme však dopustiť, že vychováme za peniaze daňových poplatníkov kvalitných lekárov, ktorí nám okamžite po ukončení školy odídu preč a o našich občanov sa nebude mať kto starať.

Prioritou je rovnako dobudovanie veľkej, strategickej nemocnice v Bratislave a nemocníc na strednom a východnom Slovensku. Všetky nemocnice musia prejsť modernizáciou, či už je to v oblasti technológií alebo pracovného prostredia.

Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?

