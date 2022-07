PREBOHA, je to vôbec on? DZURINDOV exminister ZMENENÝ na nepoznanie: TAKTO ste KANÍKA nevideli!

Ľudovít Kaník je bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Za poslanca NR SR bol zvolený dvakrát, vo voľbách do NR SR konaných 12. júna 2010 a následne v predčasných voľbách konaných 10. marca 2012.

V 6. volebnom období sa stal predsedom poslaneckého klubu SDKÚ-DS a členom Výboru NR SR pre sociálne veci.

Kaník bol v časoch politických začiatkov veľký štramák. Zdroj: archív

Kaník sa najviac zviditeľnil ako minister práce. Je autorom reformy dôchodkového systému, ktorej súčasťou je II. pilier dôchodkového sporenia, v ktorom si v súčasnosti sporí takmer 1,5 milióna občanov na dôchodok. Ako minister tiež uskutočnil rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Reformoval početnými novelami systém rodinnej politiky, zaviedol daňový bonus na každé dieťa pre pracujúcich rodičov, viacerými opatreniami sa zaslúžil o pokles zneužívania poberania dávok v hmotnej núdzi. Venuje sa tiež problematike daní a odvodov.

Za jeho "činnosť" ho v minulosti označil Robert Fico za sociálneho netvora. On si však z toho ťažkú hlavu nerobí. Vlastne, dnes si žije celkom spokojný život mimo politiky.. Podpísalo sa to výrazne aj na jeho vzhľade. Keď zverejnil najnovšiu fotku, niektorí z vás by ho možno ani nespoznali.... Kaník výrazne zostarol, zapustil bradu, no vyzerá omnoho viac spokojne. Veď napokon, presvedčte sa sami.