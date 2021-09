To, čo sa už niekoľko týždňov očakávalo, sa napokon stalo skutočnosťou. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (47) spoločne s jej podporovateľmi sa rozhodli definitívne opustiť stranu Za ľudí a namierili si to k Richardovi Sulíkovi (53) do SaS. S najväčšou pravdepodobnosťou tak ide o povestný posledný klinec do rakvy strany exprezidenta Andreja Kisku (58), ktorý je zo situácie podľa vlastných slov nešťastný.

Postupný rozpad strany Za ľudí pozoruje slovenská verejnosť už niekoľko mesiacov. Jednoznačne najväčšia rana pre jej zvyšných podporovateľov však prišla až včera. Udialo sa tak na spoločnej tlačovej konferencii predsedu SaS Richarda Sulíka, Márie Kolíkovej a šiestich poslancov končiacich v strane a klube Za ľudí. Minister hospodárstva pred prítomnými médiami v NR SR oznámil, že Kolíkovej frakcia pod názvom Za spravodlivé Slovensko odteraz podporuje a stáva sa partnerom liberálov. Za ľudí tak opúšťajú poslanci Vladimír Ledecký (55), Tomáš Lehotský (42), Marek Hattas (34), Michal Luciak (41), Vladimíra Marcinková (30) a Ján Benčík (73).

Veronike Remišovej vyčítajú, že nezvládla vedenie strany Za ľudí. Zdroj: Martin Baumann

Kým predsedníčka strany Veronika Remišová vyšla napokon z bitky s prehrou, na koni je z ničoho nič už spomínaný Richard Sulík. Poslanecký klub SaS má totiž odteraz 19 členov a stáva sa tak druhým najväčším v rámci koalície. Sulík zdôraznil, že ani preto jeho strana nechce otvárať koaličnú zmluvu a neplánuje sa uchádzať o ďalšie vládne stoličky. Zásadnou požiadavkou liberálov však je, aby Mária Kolíková ostala ministerkou spravodlivosti. V poslaneckom klube strany sú momentálne štyria členovia, čo nie je dostatok a klub má zaniknúť. Krok Kolíkovej a jej priaznivcov Remišová označila za zradu hodnôt strany a jej členov. „Ich odchod nie je žiadnou novinkou, už dva týždne hovorím o tom, že skupinka rokuje so stranou SaS s cieľom aj odísť zo strany, aj stranu poškodiť, aj si zachovať svoje funkcie. Je to zrada hodnôt strany a zrada jej členov, vďaka ktorým tieto funkcie majú," uviedla líderka Za ľudí. Omnoho kritickejší bol však exprezident a zakladateľ strany Andrej Kiska (58), avšak najmä smerom k Remišovej. „Dôležité bolo, aby si strana vo svojom vnútri vydiskutovala problémy a navonok pôsobila jednotne a bola stabilným partnerom koalície. Žiaľ, to sa neudialo. Predsedníčka strany sa asi začala domnievať, že niektorí členovia by po jej prípadnom opätovnom nezvolení za predsedníčku vyvinuli tlak, aby odstúpila aj z postu ministerky. Využila preto svoje právomoci, zmenila predsedníctvo a snem sa neuskutočnil," uviedol na svojom profile na sociálnej sieti. Ako dodal, kroku Márie Kolíkovej rozumie: „Iný scenár po tom všetkom, čo sa udialo, sa už asi ani nedal očakávať. Verím, že v klube SaS budú mať podmienky na to, aby uplatnili všetci svoj talent, schopnosti a skúsenosti." Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič (48) si myslí, že koaličná dohoda platí naďalej, lebo sú v nej odpovede aj na otázky týkajúce sa rozdelenia mandátov vo vláde. Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár (56) si v tom nebol taký istý a uviedol, že ak sa má meniť prerozdelenie postov, nemožno neotvoriť koaličnú dohodu.

