Téma fungovania lyžiarskych stredísk na Slovensku nie je podľa hlavného hygienika Jána Mikasa uzavretá. Po piatkovom rokovaní pandemickej komisie avizoval, že konzílium odborníkov si cez víkend naštuduje plán rezortu dopravy o pravidlách pre strediská a počas budúceho týždňa sa pokúsi pripraviť taký, ktorý by sa dal použiť v súčasnej situácii.

Mikas zároveň potvrdil, že lyžovanie nie je v súčasnosti obmedzené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Avizoval však, že podmienky bude treba upraviť. Pripomenul, že aj v súčasnosti platia opatrenia v ubytovacích zariadeniach. Systém dovoleniek v lyžiarskych strediskách a vytvorenie "bubliny", aby boli návštevníci v bezpečí, bude podľa jeho slov ešte len predmetom diskusie.

"Momentálne neexistujú žiadne obmedzenia alebo nariadenia, ktoré by obmedzovali prevádzku lyžiarskych stredísk,"potvrdil už cez deň šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že jediný, kto to dokáže obmedziť, je hlavný hygienik. Napríklad lyžiarske stredisko na Donovaloch otvorilo v piatok lyžiarsku sezónu.

Cieľom rezortu dopravy je nechať otvorené strediská, ale za sprísnených podmienok. Od pandemickej komisie minister očakáva vecnú a konštruktívnu diskusiu o osude tohtoročnej lyžiarskej sezóny. Komisia má odporúčací charakter pre krízový štáb, respektíve vládu.

Česko svahy otvára 18. decembra

Lyžiarske strediská v Česku sa budú môcť otvoriť od 18. decembra. Povedal to v piatok český minister zdravotníctva Jan Blatný. Dodal, že konkrétne opatrenia týkajúce sa ich uvedenia do prevádzky, by mali byť známe v pondelok po zasadnutí vlády, informoval spravodajský portál Novinky.cz.

"O termíne bolo rozhodnuté, otvoríme 18. decembra,"uviedol Blatný. Tento dátum zdôvodnil tým, že ľudia tak budú môcť na hory odcestovať s predstihom ešte pred vianočnými sviatkami.

O tom, aké konkrétne protipandemické opatrenia budú na lyžovačkách v Česku platiť, zatiaľ nie je rozhodnuté. Jedným z hlavných problémov je to, ako vyriešiť dlhé rady ľudí čakajúcich na vlek. Premiér ČR Andrej Babiš pritom ešte vo štvrtok tvrdil, že lyžiarske areály sa pre návštevníkov otvoria pravdepodobne až na Štedrý deň tak ako v Rakúsku, pripomína server Novinky.cz.