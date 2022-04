S príchodom ukrajinskej pracovnej sily sa nebude zvyšovať pomer práce načierno. Nelegálna práca je totiž na Slovensku dlhodobý problém. Môže za to najmä komplikovaný vízový proces zamestnávania cudzincov, ale aj tolerovanie práce načierno zo strany samotných slovenských pracovníkov. Upozornila na to personálna agentúra Grafton.

Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb podľa Národného inšpektorátu práce bola v stavebníctve a priemyselnej výrobe, týka sa to však aj logistických centier a gastro segmentu.

"Klasickí zamestnávatelia, teda veľké spoločnosti, si takéto niečo nemôžu dovoliť. Ak by dostali pokutu, mali by o tom záznam. Potom by napríklad nemohli žiadať o dotácie a podobne," priblížil odborník personálnej agentúry Branislav Jančuška. V stavebníctve je však podľa neho všetko veľmi decentralizované, pôsobí tam veľa subdodávateľov, preto sa tam s nelegálnym zamestnávaním stretávame častejšie.

Upozornil tiež, že zamestnanci pracujúci na Slovensku úplne bez zmluvnej dokumentácie nie sú prihlásení ani do zdravotnej či sociálnej poisťovne, zamestnávateľ im tak nepriznáva príplatky za prácu nadčas a počas víkendu a neprepláca im ani dovolenku.

"Najčastejšie dávajú podnety na inšpektorát práce samotní zamestnanci, napríklad ak nedostanú vyplatenú časť odmeny. Máme tu však tolerovanú šedú ekonomiku – zamestnávanie načierno či odmeny na ruku tolerujú aj samotní zamestnanci, ktorí si myslia, že im to pomôže zvýšiť životnú úroveň. Opak je však pravdou," podotkol Jančuška.

Ukrajinci pracujú najmä na miestach, ktoré sa dlhodobo nedarí obsadzovať

Viac sa dočítate na ďalšej strane.