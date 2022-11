V relácii televízie JOJ V siedmom nebi mohli diváci spoznať príbeh štyridsiatnika Mária, ktorému nádor ochromil chôdzu a je odkázaný na pomoc matky. V prípade Mária sa zistilo veľké pochybenie štátu, nedostal totiž príspevok na prerobenie bezbariérovej kúpeľne s odôvodnením, že im už dali schodolez (stoličkový výťah). Toto závažné zistenie sa tvorcovia relácie rozhodli konfrontovať s bývalým premiérom Petrom Pellegrinim (Hlas-SD), ktorý sa preto podujal na prerobenie starej kúpeľne v byte rodiny v Čenkovciach.

Diváci tak mohli známeho politika vidieť, ako v montérkach vŕta do obkladu, vynáša ťažké vedrá odpadu po schodoch či si unavený utiera pot z čela. „Je to riadna drina a treba si vážiť každého, kto to robí. Nezaškodí skúsiť si to na vlastnej koži,“ konštatoval Pellegrini.

Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) prijal nezvyčajnú výzvu pred televíznymi kamerami, aby pomohol rodine s ťažko skúšaným osudom! Zdroj: tv joj

Expremiér v relácii chlapsky priznal, že za jeho vlády neurobili dosť pre ľudí, ktorí majú zdravotný hendikep či ťažké zdravotné postihnutie. „Nechcel som sa pred tou skutočnosťou skrývať. Práve naopak, chcel som jej čeliť tvárou v tvár a priznať, že sme za posledné roky – aj vtedy, keď sme boli pri moci – neurobili pre týchto ľudí to, čo sme mohli urobiť,“ poznamenal líder Hlasu-SD.

Na program však reagoval Pellegriniho niekdajší stranícky šéf Robert Fico, ktorý všetkých zaskočil informáciou, že do relácie pozvali aj jeho, no účasť v nej odmietol. „Nešlo iba o to, že tam bola propagandistická účasť politika, ale aj o celkový koncept relácie, z ktorého doslova trčalo, čo bolo cieľom jej autorov: na príbehu ľudskej bolesti zvýšiť za každú cenu sledovanosť televízie,“ vysvetľoval Fico dôvody, prečo sa relácia podľa jeho názoru nestretla práve s pochopením divákov.

Bývalý premiér však pripomenul, že pred rokmi vystúpil v podobnej relácii Modré z neba, kde sa stretol s onkologickou pacientkou Jankou z Košíc. „Po relácii mi v ústach zostala veľká pachuť a jasné rozhodnutie nič podobné nezopakovať, pretože účasť politika v takomto type relácie nič nevyrieši,“ hodnotí s odstupom času Fico. Podľa vlastných slov odmieta zneužívanie individuálnych ľudských príbehov na komerčné účely. Namiesto toho ponúkol televízii spoluprácu v tom, aby sa vytvoril cez podobné relácie tlak na pomoc celej skupine ľudí.

„Politici sa bežne takto prezentujú. Pokiaľ politik pomáha napríklad pri charitatívnych projektoch, nie je na tom nič zlé. Skôr to ľudia môžu vnímať pozitívne,“ myslí si politológ Tomáš Koziak. „Samozrejme, závisí to aj od toho, v akej podobe a forme sa to vykonáva,“ hovorí ďalej. V tomto prípade ide podľa neho o reláciu, ktorá ma roky vysokú sledovanosť, a pokiaľ je robená citlivo, podľa odborníka to na divákov môže mať skôr pozitívny dosah.

Súhlasí aj politológ Jozef Lenč. „Nevidím dôvod, prečo by to malo nejako poškodiť politika," hovorí odborník. „Každé zviditeľnenie, ak nie je spojené s nejako výrazne negatívnou emóciou, správou alebo udalosťou, je pre politika prospešné. Keď politika vidia v rôznych životných situáciách, tak to môže mať pozitívny dosah na jeho preferencie," myslí si Lenč.

