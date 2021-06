To, že sa Ján Koleník (41) môže pochváliť sexi vyšportovanou postavou, nie je žiadnym tajomstvom. Keď sa však najnovšie vyzliekol pred filmovou kamerou, doslova vyrazil každému, kto ho videl, dych. A nebolo to vďaka tehličkám na bruchu.

Vášnivých športovcov nájdeme všade vôkol nás. Či už medzi spevákmi, moderátormi, hercami, ale aj politikmi. Favoritom na zisk titulu o najsexi postavu medzi celebritami je jednoznačne herec Janko Koleník, z ktorého výzoru šalie nejedna žena. „Pre mňa sa stalo cvičenie ako keby rutina a tiež som spadol do nejakej rutiny v rámci cvičenia. To znamená, že už ho nemám ako obohatiť, tak len mením cviky, ale je to môj koníček. V posilke sa odreagujem, vybavím si tam maily, esemesky, telefonáty a potom po mne pozerajú, že čo tu robíš,” vyjadril sa pred pár rokmi v rozhovore pre portál Hravo & Zdravo.

Láska k cvičeniu mu evidentne ostala, o čom svedčí aj najnovší záber, ktorým sa pochválil na svojom profile na sociálnej sieti. Je na ňom zachytený počas nakrúcania filmu Šťastný nový rok 2 práve v momente, ako vylieza v plavkách z vody. Bystrému oku nejedného fanúšika však zaiste neuniklo, že sa na fotke až nápadne podobá na trojnásobného slovenského premiéra Roberta Fica. Pri pohľade na ich takmer identické postavy je jasné, že by sa obaja páni mohli navzájom alternovať. Bol by lepší Fico herec alebo Koleník politik?

