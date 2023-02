Michal Šimečka je predsedom strany Progresívne Slovensko a tiež pôsobí aj ako podpredseda Európskeho parlamentu. Do jeho bruselskej kancelárie prišla nezvyčajná, no zato jemu osobne najbližšia návšteva.

Michal Šimečka (PS) sa stal historicky prvým podpredsedom europarlamentu zo Slovenska. S tým súvisí aj množstvo povinností. "V EP som prijal veľa návštev, vrátane slovenskej prezidentky a premiéra. Táto však je úplne jedinečná. S blížiacimi sa voľbami čoraz viac času trávim na Slovensku. Tým viac ma teší, že Táňa si Brusel zažila aj na vlastnej koži, a lepšie si bude vedieť predstaviť, kde to vlastne jej tato niekoľko rokov pracoval," napísal na sociálnej sieti.

V belgickom Bruseli ho totiž navštívila jeho najbližšia rodina. "Tento týždeň ma prišli Soňa s Táňou pozrieť do Bruselu, vôbec po prvýkrát. A je to teda iná jazda. Kancelária sa naplnila smiechom, farbičkami a skákaním. Táňa si to veľmi užíva, na všetko sa vypytuje, a už po pár dňoch mám pocit, že si tu našla viac kamošov, ako niektorí europoslanci za celý mandát," napísal o výnimočnej návšteve.

"Pre moju dcéru Táňu bol však Brusel stále niečo veľmi abstraktné, nepredstaviteľné. Tajomné miesto, kam jej tato vždy na niekoľko dní odcestuje, a potom s ňou už iba po večeroch telefonuje pred spaním," zveril sa Šimečka. Ten je predsedom politickej strany Progresívne Slovensko, ktorá sa v prieskumoch pomerne výrazne drží nad hranicou potrebnou pre vstup do NR SR.