Na Slovensku v súčasnosti žije 5.449.270 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov je 49 percent mužov a 51 percent žien. Vyplýva to z prvých základných výsledkov tohtoročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.

Sčítanie bolo pre Štatistický úrad (ŠÚ) SR výzvou. "Uvedomili sme si tiež veľa možností informačných technológií. Elektronické sčítanie výrazne administratívne odľahčilo obyvateľov krajiny. Ďalšie výsledky budeme zverejňovať na začiatku budúceho roka," uviedol predseda ŠÚ Alexander Ballek.

ŠÚ pri sčítaní okrem údajov od obyvateľov pracoval aj s inými zdrojmi. "Vďaka tomu sme získali presnejšie informácie," poukázala generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ Ľudmila Ivančíková.

Výsledky sčítania potvrdil podľa jej slov trend starnutia obyvateľstva. Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (od nula do 14 rokov) tvorí 16 percent, v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) 67 percent a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (viac ako 65 rokov) predstavuje 17 percent. "Oproti roku 2011 výrazne narástol podiel obyvateľov nad 65 rokov. Vidíme to vo všetkých krajoch, najviac ich počet narástol v Trenčianskom kraji," spresnila Ivančíková.

Až 98,9 percenta obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štátnu príslušnosť. Z prvých výsledkov tiež vyplýva, že o niečo viac obyvateľov žije v mestách (53,2 percenta) ako na vidieku (46,8 percenta). Najviac osôb s inou štátnou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.