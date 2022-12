Istotu, že vláda vydrží dnešné hlasovanie, nemá napríklad nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí). „Momentálne to vyzerá, že vláda padne a bude to stáť na hlase pána Tomáša Valáška (nezaradený) a Martina Borguľu (Sme rodina)," konštatoval včera Juraj Šeliga. Úvahy SaS o úradníckej vláde či novom kabinete sa podľa jeho slov rozplynuli. „Znamená to, že pravdepodobne budú predčasné voľby," dodal.

Ešte v nedeľu Peter Pellegrini zo strany Hlas-SD naznačoval, že vláda obetuje ministra vnútra Romana Mikulca, aby si zaistila hlas Martina Borguľu, ktorý je zatiaľ rozhodnutý hlasovať za pád vlády. Šeliga však podobné informácie odmietol s tým, že ministra vnútra by v súčasnosti nemali odvolávať. Aklamačné hlasovanie nevie predstaviť. "Budem navrhovať, aby drvivá väčšina koalície odišla zo sály, a aby tam neboli. Nech celé Slovensko vidí, kto povalil vládu," hovorí. "Nech kolegovia naplno ukážu, že s kým idú povaliť Hegerovu vládu. Aj pán Valášek a Gröhling nech sa pozrú na tú stranu, kde sedí Mazurek a spol., že s kým to idú urobiť," podotkol tiež.

Podľa podpredsedu parlamentu Petra Pčolinského (Sme rodina) to vyzerá tak, že vláda nemá dostatočnú podporu. Možnosť aklamatívneho hlasovania však odmietol. „Trvalo by to príliš dlho a je tam riziko, že poslanci sa pri vyslovovaní ‚zázračnej formulky’ môžu pomýliť, takže hlas nebude platný," vysvetľoval. Najpravdepodobnejšie podľa neho je to – čo už naznačoval aj Šeliga – že poslanci, ktorí nebudú hlasovať za pád vlády, zo sály odídu. Čo sa týka Borguľu, podľa Pčolinského je pomerne samostatný a pokiaľ vie, jeho postoj platí. „Je pevne rozhodnutý," okomentoval stručne Peter Pčolinský. ĎALŠIE REAKCIE POLITIKOV SI PREČÍTAJTE V GALÉRII!

Za odvolanie vlády bude hlasovať SaS, čo potvrdila poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS). „V strane sme jednotní. Čokoľvek je lepšie ako súčasná vláda,” zdôraznila Jana Bittó Cigániková. Pripomenula rôzne ďalšie alternatívy, hlavne rekonštrukciu kabinetu či úradnícku vládu prezidentky. "Ak táto vláda bude pokračovať ďalej, tak Robert Fico bude každý deň viac rásť, a budú rásť aj extrémisti, respektíve dlh a tak takisto nenávisť v spoločnosti," myslí si Bittó Cigániková. "Kolujú rôzne fámy po parlamente o tom, že kto všetko môže byť odvolaný. Podstata je tá, aby mohla zostať stolička Igorovi Matovičovi. To je akoby svätý grál, o ňom sa nehovorí. Namiesto toho sú ochotní dať ďalších svojich ľudí dole," podotkla ďalej.

„V tomto momente je to 50 na 50 s tým, že väčšia pravdepodobnosť je, že vláda odvolávanie vydrží. Budem hlasovať za vyslovenie nedôvery, tak ako celá strana,” povedal Cigánikovej kolega z SaS Marián Viskupič.

K dnešnému hlasovaniu sa pozitívne stavajú poslanci OĽaNO. „Klub je jednotný a vládu Eduarda Hegera podržíme," povedal poslanec OĽaNO Peter Pollák mladší. Zároveň odmietol fámy, že by bol hlas Borguľu podmienený odchodom Mikulca z funkcie.

"Pri hlasovaniach klub OĽaNO nikdy nebol jednotný a nikto nám nikdy nepovedal ako máme hlasovať. Každý vždy hlasoval podľa svojho vedomia a svedomia. Aj teraz budeme hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia a každý bude hlasovať za podržanie vlády," uviedol poslanec OĽaNO Jozef Pročko.

„Pevne veríme, že zoči-voči extrémnej ťažkej situácii ľudí na Slovensku, za ktorú je táto vláda zodpovedná, sa nájde dostatok poslancov na to, aby túto zlú, babrácku a pre Slovensko škodlivú vládu odvolali,” zdôraznila v súvislosti s hlasovaním strana Hlas-SD.

