V tlačovej správe OZ sa uvádza, že viacerí pozostalí po obetiach koronavírusu dostali SMS správu, ktorá prišla na meno ich zosnulých blízkych. NCZI zasielalo koncom júna COVID-19 PASS. Ten má slúžiť na vyžiadanie Digitálneho covid preukazu EÚ o vakcinácii, vykonaní testu alebo prekonaní ochorenia. Medzi adresátmi podľa OZ mali byť aj ľudia, ktorí ochoreniu podľahli. „Keď mi prišla SMS s osobným číslom na meno mamy, ktorá zomrela počas vrcholiacej druhej vlny pandémie, myslela som, že zle vidím. Ostala som nepríjemne prekvapená,“ vraví Lucia Ďurajková, dcéra jednej z obetí koronavírusu.

OZ Skutočné obete, ktoré združuje pozostalých, eviduje viacero takých skúseností. Podobné správy mali doručiť napríklad aj rodinám, ktoré prišli o príbuzného pred viac ako pol rokom. Pred týždňom zaslalo OZ otázky pre NCZI, inštitúcia však podľa nich dodnes nezareagovala.

„Verejne žiadame NCZI, aby si dalo do poriadku svoje databázy. Pýtame sa, sú obete COVID-19 vedené v evidencii NCZI stále ako žijúce osoby? Ako je to možné? Považujeme za absurdné, že inštitúcia, ktorá denne zverejňuje počty zosnulých na koronavírus, posiela traumatizovaným rodinám osobné covid pasy mŕtvych s výzvou na ich uchovanie, a to aj mesiace po ich tragickej smrti. Na rozdiel od živých, ktorých vidíme v médiách, a ktorí sa boria s problémami, aby im Digitálny Covid preukaz EÚ fungoval, naši najbližší potvrdenie o prekonaní ochorenia, teste či vakcinácii skutočne nepotrebujú, je to cynické,“ povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete.

O reakciu sme požiadali aj NCZI. Článok budeme aktualizovať.

