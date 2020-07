Reč je o spoločnosti ProScience Tech, ktorá spolu s firmami Multiplex DX a Lambda Life vyvinula prvý slovenský test na vírusové ochorenie COVID-19. Samozrejme, neboli to len tieto tri spoločnosti. Na vývoji spolupracovali aj nezisková organizácia CCCT, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Vedecký park Univerzity Komenského a aj Úrad verejného zdravotníctva.

Veľkolepá tlačová konferencia, na ktorej premiér Matovič a Robert Mistrík oznámili výrobu slovenských testov na COVID-19 a darovanie prvých 100-tisíc testov krajine. Zdroj: Dano Veselský



Treba priznať, že je to úspech, ak aj taká malá krajina ako Slovensko dokáže konkurovať svetovej elite a stihne v krátkom čase vyvinúť takýto objav. Pri bližšej analýze firiem však vyplávali zvláštne skutočnosti. Konkrétne ide o prvú menovanú ProScience Tech. Jej riaditeľ Adam Andráško je od roku 2014 jediným vlastníkom spoločnosti. No pred rokom 2014 bola druhým spoločníkom Astygate Enterprises Limited. A tu to začína smrdieť, pretože spomenutá firma je registrovaná v cyperskom Limassole. Vyzerá to tak, že ide o typickú schránkovú firmu, ktorej vlastníci sú neznámi.

Schéma firiem, ktorú zverejnila Transparency International Slovensko. Zdroj: facebook TIS



Na podozrivú Astygate upozornila už pred pár rokmi Transparency International Slovensko (TIS). Cez ďalšiu spoločnosť Pro Partners Holding Limited a svoje firmy Pro Partners Holding a Pro Diagnostic Group totiž jej predstavitelia úspešne podnikajú na Slovensku.