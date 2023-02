Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Valentín 17. januára obvinila predsedu KSK spolu s ďalšími štyrmi osobami z pokračovacieho zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Kauza sa týka obstarávania bezdotykových teplomerov a nákladných vozidiel na údržbu komunikácií. Spôsobená škoda mala byť zhruba 400 000 eur.



Obvinený Rastislav Trnka v utorok pred novinármi uviedol, že je nevinný a bude obhajovať svoje práva, kým neočistí svoje meno. Z funkcie predsedu kraja neodstupuje. „Ak sa ma pýtate, či sa plánujem vzdať svojho práva na prezumpciu neviny, tak odpoveď je nie," povedal. Zaujímavé je, že samotný predseda je obvinený v kauze nákupu tatroviek a nie v kauze predražených teplomerov, ktorej sa dlhodobo venoval aj náš denník. V tejto kauze je, naopak, obvinený dodávateľ teplomerov Richard Reday.



KSK obstaral v rokoch 2020 a 2021 v rámci protiepidemických opatrení spolu 205 prechodových teplomerov za viac ako 178-tisíc eur a Správa ciest KSK nakúpila v roku 2020 štyri nákladné vozidlá zn. Tatra s nadstavbami na zimnú a letnú údržbu za 1,3 milióna eur. Kritici namietali, že išlo o predražené nákupy, čo kraj odmietal.

Ňarjaš spolu s kolegami podali podnet na NKÚ. Zdroj: facebook E.Ň.



Za prvým podnetom, ktorý sa týkal sporného nákupu teplomerov, stál okrem iných aj niekdajší kandidát na predsedu KSK a poslanec OĽaNO Erik Ňarjaš. „My sme dávali ten podnet na NKÚ a nechali sme to na orgány, ktoré to majú na starosti. Urobili sme si svoju občiansku povinnosť. Od toho momentu sme neboli bližšie informovaní ani nič,” povedal nám.

Spýtali sme sa ho na aktuálnu kauzu predsedu kraja: „Mrzí ma len to, že ľudia to nevidia, toto ma na tom štve. Dokázal oklamať 50-tisíc voličov. Keby išlo o nejakú službu, ale keď je to o produkte a vy ten istý produkt nakúpite za dvoj-, trojnásobnú hodnotu, tak je to do neba volajúca krádež. A ešte v čase covidu, keď boli ľudia v kríze a on si dovolil urobiť takúto vec občanom východu. Ja si myslím, že to každý vidí, že to je somarina.”



Podľa neho by mal tiež odstúpiť zo svojej funkcie. „Určite by mal odstúpiť, ak má akú-takú hrdosť. On ani nemal kandidovať. Veď už aj tá kampaň bola predražená. Napríklad my sme dodržali presne stanovenú hodnotu a on mal zasa oveľa väčší objem reklamných plôch, čo bolo tiež čudné. A keď hlavný dodávateľ jeho služieb je vo väzbe...” uzavrel Ňarjaš.