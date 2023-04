Schyľuje sa k rozhodujúcej bitke? Už niekoľko týždňov sa intenzívne diskutuje o pripravovanej ukrajinskej protiofenzíve, pomocou ktorej sa naši východní susedia pokúsia o opätovné získanie stratených území. To, ako by mohla bitka o ukrajinské územia prebiehať, čo bude jej výsledkom a aké je riziko použitia jadrových zbraní zo strany Ruskej federácie, sa pre denník Plus JEDEN DEŇ pokúsili zhodnotiť generáli Pavel Macko (58) a Andor Šándor (65).

Západní predstavitelia sa pripravujú na to, že ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na očakávanú protiofenzívu ukrajinskej armády proti ruským okupačným vojskám na Ukrajine použije "všetky nástroje, ktoré mu ostávajú", vrátane jadrových hrozieb a kybernetických útokov. Napísal pred niekoľkými dňami portál denníka The Guardian.

Generál Šándor: Rastie pri vojne na Ukrajine riziko použitia jadrovej zbrane?

Macko je však presvedčený, že použitie jadrovej sily zo strany Rusov je v tejto chvíli nereálne. "Znamenalo by to eskaláciu situácie, akú by Rusko nemuselo zvládnuť , a ktorou by stratilo aj posledných spojencov a tichých podporovateľov," vyhlásil.

Ruský exprezident Dmitrij Medvedev pritom ešte v marci upozorňoval, že Moskva je pripravená Ukrajincom úder vrátiť. Prípadne použiť „akúkoľvek zbraň“, ak by sa Kyjev pokúsil dobyť Krym, no ani táto rázna rétorika Macka neznepokojila.

Vojna na Ukrajine. Zdroj: Libkos

"Vo svete sú jadrové mocnosti, ktoré sa navzájom držia v šachu už tým, že majú odstrašujúcu jadrovú schopnosť," vysvetľuje generál s dôvetkom, že na tejto rovnici sa od čias Studenej vojny nič nemení. "Jadrová vojna by okrem iného znamenala aj totálnu likvidáciu ruského štátu," dodáva.

Medvedeva označuje Macko za "vypúšťača" balónikov. "My, samozrejme, vieme, že majú šesť a pol tisíca jadrových hlavíc. A Rusi zas dobre vedia, že druhá strana ich má približne rovnaký počet," poznamenal Macko. "Akákoľvek eskalácia je preto nemysliteľná a situácia v Rusku dnes určite nie je taká, aby pristúpilo k takému zúfalému kroku," uzavrel.

Dmitrij Medvedev a Vladimir Putin Zdroj: Alexei Nikolsky

Český generál Andor Šándor vysvetľuje, že použitie jadrových zbraní musí mať z vojenského hľadiska význam. "Zatiaľ sa o ukrajinskej ofenzíve hovorí. No odhady o tom, kedy a v akej sile sa uskutoční, sa líšia," pripomenul niekdajší šéf českej vojenskej spravodajskej služby. A rozhovoril sa bližšie aj o prípadnej jadrovej hrozbe. VYJADRENIE ŠÁNDORA NÁJDETE V GALÉRII

