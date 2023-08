Pojem „predvolebný súboj“ dostal po včerajšom dni, zdá sa, nový význam. Na predvolebnej akcii Demokratov došlo k urážkam, ktoré neskôr prerástli do fyzických útokov.

K incidentu došlo na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave počas spomienkovej udalosti pri príležitosti 55. výročia okupácie Československa. Medzi prítomnými boli aj zástupcovia Hegerovej strany Demokrati, ktorí si na námestí rozložili svoje mobilné pracovisko. Ako sa zhovárali s potenciálnymi voličmi, pristúpil k nim značne rozhorčený muž. Ten nešetril urážkami. „Počas našej spomienkovej akcie k 55. výročiu okupácie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa pri nás zastavil agresívny pán, ktorý najprv začal slovne napádať naše kolegyne, že sme židojaštery a podobne a následne začal rozbíjať kampaňové autá,“ spomína Ján Drahoš z kandidátky hegerovcov.

Spoločne s kolegami sa ho snažili zastaviť. Vyčíňanie muža napokon musela ukončiť až privolaná polícia. „Pri tom, ako sme sa ho snažili zastaviť, mňa a kolegu fyzicky napadol a zároveň nás opľúval a pokračoval v nadávkach. Následne prišla polícia, ktorá pána vzala na stanicu,“ pokračuje Drahoš, „je veľmi smutné, že sa to stalo práve dnes pri 55. výročí okupácie Československa. Bola prekročená hranica, o ktorej sme si mysleli, že nemôže byť prekročená.“

Stanovisko pre Plus JEDEN DEŇ poskytla aj volebná líderka strany Andrea Letanovská: „Odsudzujeme takéto nenávistné prejavy a nenecháme sa nimi zastrašiť. Je mi ľúto, že sa to stalo práve na pokojnom spomienkovom podujatí v deň 55. výročia okupácie. V žiadnom prípade sa nechceme vracať do doby, kedy politické názory boli potláčané násilím. Našťastie sa mojim kolegom nič vážnejšie nestalo. Sme naďalej odhodlaní bojovať za Slovensko bez hrubosti a násilia.“

